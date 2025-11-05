Países da Europa que não exigem visto dos brasileiros

O Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) não faz parte do Espaço Schengen por razões políticas e históricas. Ainda assim, brasileiros podem entrar como turistas sem visto por até seis meses, desde que cumpram as exigências de imigração. Foto: Peter Facey / Old Redbridge Road / CC BY-SA 2.0