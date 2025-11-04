Galeria
Pra quem não viu: efeito especial faz Cristo Redentor abraçar cachorro caramelo
O uso da tecnologia trouxe realismo ao gesto simbólico, que emocionou muita gente. Além do impacto artístico, a iniciativa também buscou chamar atenção para um problema sério: os milhões de cães e gatos que vivem abandonados nas ruas do Brasil e de outros países. Foto: Reprodução/Internet
Lembrando que, recentemente, uma campanha publicitária que estimula a adoção responsável de cães sem raça definida - o popular vira-lata - recebeu um prêmio no festival Cannes Lions, na França. Foto: Reprodução de vídeo campanha Pedigree Caramelo
A campanha se chama "Pedigree Caramelo" e foi criada pela agência AlmapBBDO para a marca de ração da empresa Mars. O anúncio recebeu o Leão de Ouro na categoria Creative Strategy do Festival de Cannes. Foto: Reprodução de vídeo campanha Pedigree Caramelo
A campanha trata o vira-lata caramelo como um patrimônio cultural brasileiro e valoriza o animal como uma "instituição" querida de todos. Foto: Reprodução de vídeo campanha Pedigree Caramelo
A campanha mostra diversos momentos do cachorro em residências, dentro de casa ou correndo pelo jardim. E diz que tudo que o cachorro de raça tem o caramelo também tem. Foto: Reprodução de vídeo campanha Pedigree Caramelo
Mas diz que, apesar de popular, ele tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro de raça definida. E incentiva a adoção, lembrando que esse animal amigo é o 'rei dos memes' Foto: Reprodução de vídeo campanha Pedigree Caramelo
De fato, os caramelos fazem sucesso onde quer que estejam. Recentemente, um vira-lata foi atração numa cerimônia de formatura dos soldados da Polícia Militar de Alagoas. Ele se tornou um protagonista inesperado que roubou a cena. Foto: reprodução/instagram
Enquanto os novos policiais militares participavam do evento com a maior seriedade possível, o cachorrinho chamava a atenção com uma certa "falta de sincronia". Foto: reprodução/instagram
No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o cão aparece confortavelmente sentado no meio do ginásio, desafiando qualquer tentativa de profissionalismo dos agentes. Foto: reprodução/instagram
Mesmo com a plateia que acompanhava a solenidade, o cãozinho vira-lata não demonstrava a menor preocupação com a multidão e seguia "perseguindo o próprio rabo". Foto: reprodução/instagram
Num dado momento, o cachorro não notou o começo da marcha e acabou sendo "atropelado" pelos soldados. Mas aí ocorreu o mais inesperado: ao notar a "invasão", o cão se posicionou do lado dos policiais e começou a "marchar" em perfeita sincronia com os "colegas de corporação". Foto: reprodução/instagram
Nas imagens, dá para ver o vira-lata caminhando na mesma direção e com passos meticulosamente coordenados, encantando os presentes no ginásio. Foto: reprodução/instagram
O vídeo foi compartilhado pelo perfil "Patinhas Pequenas" no Instagram no dia 13 de junho de 2024, acumulando milhares de visualizações. “Treino para quê? Engatou na marcha lindamente!”, comentou um seguidor. Foto: reprodução/instagram
O vira-lata, também conhecido como SRD (Sem Raça Definida), é um cãozinho que se destaca por sua diversidade e personalidade única. Foto: Flickr - Jamin Gray
Presentes em lares em todo o Brasil, esses cães conquistam corações com sua lealdade, inteligência e alegria contagiante. Foto: reprodução
Sua popularidade vem de sua origem diversificada e miscigenada, resultado do cruzamento de diversas raças ao longo dos anos. Foto: reprodução/tv tem
Em geral, os vira-latas apresentam saúde mais robusta que cães de raça pura, devido à menor incidência de doenças genéticas. Foto: reprodução/globonews
Ainda assim, como qualquer outro cão, os vira-latas precisam de cuidados básicos, como alimentação de qualidade, exercícios físicos regulares e visitas frequentes ao veterinário. Foto: reprodução
O termo "vira-lata" tem suas raízes na observação de cães remexendo em latas de lixo em busca de comida, mas ao longo do tempo, a percepção pública desses cães mudou significativamente. Foto: Reprodução/X
Hoje em dia, muitos vira-latas são adotados como animais de estimação amorosos e leais. Eles são frequentemente encontrados em abrigos de animais e organizações de resgate, onde esperam por uma segunda chance em um lar amoroso. Foto: Wikimedia Commons/Tet
Adotar um vira-lata é muitas vezes considerado um ato de compaixão e responsabilidade social, ajudando a reduzir o número de cães de rua e contribuindo para o controle da população canina. Foto: pixabay
Os vira-latas também são conhecidos por sua inteligência e capacidade de aprendizado. Com treinamento e socialização adequados, eles podem se destacar em várias atividades, desde a obediência básica até esportes caninos e trabalho terapêutico. Foto: Miranda por Pixabay
Sua natureza versátil e adaptável os torna excelentes companheiros para diversos estilos de vida, seja em casas com grandes quintais ou em apartamentos menores. Foto: reprodução
Se você está pensando em ter um vira-lata, procure um abrigo ou organização de confiança. A adoção responsável é um ato de amor que transforma a vida de um cãozinho e a sua também. Foto: Wikimedia Commons/Tet