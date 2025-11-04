Animais
Mal vistos por comerem carniça, urubus e abutres são vitais ao ambiente; saiba a diferença entre eles
Os urubus são animais que não constroem ninhos. Para colocar seus ovos, utilizam fendas em penhascos ou árvores ocas. Nas grandes cidades, os urubus podem utilizar sacadas de prédios para colocar seus ovos. Foto: Flickr jaque zattera
Os urubus habitam zonas tropicais e semitropicais desde o México à Argentina. Além disso, estão presentes em todo território brasileiro, sendo um animal comum e bem conhecido. Foto: Flickr >-Gustavo-<
Alimentam-se basicamente de cadáveres e têm o olfato extremamente apurado, capaz de detectar um pequeno cadáver a grandes distâncias. Foto: Flickr Jalles Vieira
Eles são famosos pelo hábito de se alimentar de carniça, tal qual o abutre. Apesar da prática parecer desagradável, torna-se essencial para a limpeza do ambiente. Foto: Flickr jean-louis plamondon
Desse modo, ao consumir animais mortos, os urubus ajudam a evitar a propagação de doenças, eliminando bactérias perigosas como as que causam botulismo e peste. Foto: Reprodução Rede social
Urubus (do continente americano) e abutres (do Velho Mundo) pertencem a famílias diferentes e evoluíram separadamente, apesar de ambos comerem carniça. Foto: Flickr Dijalma Cruz
Enquanto os urubus são da família Cathartidae, os abutres pertencem à Accipitridae, o que explica diferenças anatômicas e comportamentais. Foto: Flickr Gui Vieira
Ambos são aves necrófagas, mas os abutres geralmente buscam seu alimento com auxílio da visão, enquanto os urubus dependem mais do olfato. Foto: Imagem de Klaus Stebani por Pixabay
Os abutres possuem bico afiado para rasgar a carne, enquanto os urubus têm bicos mais curtos e arredondados. Foto: jon hanson/Wikimédia Commons
Os urubus não possuem penas na cabeça e no pescoço, o que evita o acúmulo de restos alimentares e uma possível contaminação por microorganismos. Foto: wikimedia commons Douglas Iuri Medeiros Cabral
O urubu-rei é um dos maiores urubus do Novo Mundo, com comprimento total variando de 67 a 81 centímetros e envergadura de 1,2 a 2 metros. Foto: Imagem de Jaclyn Wildcat por Pixabay
O urubu-rei tem cabeça e pescoço em tons vermelho, amarelo e alaranjado, a parte superior do corpo amarelo-clara, esbranquiçada, asas e cauda pretas, o lado inferior branco, com plumagem branca e negra. Foto: Eric Kilby/Wikimédia Commons
No Brasil, é possível encontrar cinco espécies desses animais: urubu-de-cabeça-preta, urubu-de-cabeça-vermelha, urubu-de-cabeça-amarela , urubu-rei e urubu-da-mata. Foto: Flickr Patrice Babeux
Por se alimentarem de animais em decomposição, os urubus são bastante encontrados em cidades que apresentam problema de saneamento básico. Eles são vistos em lixões, matadouros e em locais onde há lixo disperso. Foto: Flickr confisco77