Jalapão: um paraíso que reúne arte rupestre, aventuras turísticas e exuberância natural

A Cachoeira da Formiga é uma parada obrigatória no Jalapão pela exuberância do seu tom azul-esverdeado cristalino. Localizada a 36 km de Mateiros, a sua queda d’água é inferior a dois metros de altura. O seu poço tem uma grande profundidade, mas possui um ponto mais raso para os turistas. Foto: - Fernando Alves/Governo do Tocantins