Saleka ganha fãs pelo mundo: Filha de M.Night Shyalaman tem performance arrebatadora

    Em entrevista ao site Omelete, M. Night Shyalaman disse que houve uma inspiração na turnê The Eras Tour da cantora Taylor Swift. Foto: Instagram @saleka
    Em Trap, o cineasta apresentou a filha a muita gente que desconhecia o seu talento. As músicas foram elogiadas pela crítica e o público descobriu a voz suave e marcante da artista. Foto: Divulgação
    Nascida em 1 de agosto de 1996 nos Estados Unidos, ela se tornou cantora, compositora e atriz. Foto: Divulgação
  • "Foi quase uma ideia em conjunto. Saleka estava acostumada com essa vida de popstar e grandes shows, e a ideia de Armadilha nasceu ali desse ambiente", contou Shyamalan. Foto: Instagram @saleka
    Em "Armadilha", o público pode acompanhar um pai de família (Josh Hartnett) que esconde um segredo. Ele é um serial killer procurado pela polícia. Quando resolve levar a filha para o show de Lady Raven, acaba descobrindo que as autoridades sabem que ele está por lá. Foto: Instagram @saleka
    Como cantora, Saleka ja havia interpretado músicas para os projetos de seu pai, como a série Servant (2019–2023), da Apple TV+, e seu filme "Tempo" (2021) . Mas em  "Trap", ao viver uma popstar, ela soma a performance de cantora com a de atriz. Foto: Instagram @saleka
    Saleka estudou piano clássico quando criança, mas decidiu seguir carreira como cantora e compositora. Ela estudou Artes Literárias e Música na Brown University. Foto: Instagram @saleka
    Saleka também lançou seu primeiro álbum de estúdio, Seance, em 2023. Ela já abriu shows para artistas como Boyz II Men , Baby Rose e Summer Walker. Ao estrear seu primeiro single, "Clarity", em setembro de 2020, Refinery29 chamou Saleka de "uma nova artista para ficar de olho".  Foto: Instagram @saleka
    Além de Saleka, outros filhos de diretores, atores e cineastas também decidiram seguir o caminho dos pais e brilhar nas telonas. Entre eles, está Maya Hawke, filha dos atores Uma Thurman e Ethan Hawke. Foto: Instagram @ethanhawke e Reprodução do X @SolaceCinema
    Nascida em Nova Iorque, no dia 8 de julho de 1998, Maya Hawke ficou mais conhecida por interpretar Robin Buckley na série "Stranger Things". Como sua mãe e sua avó, ela foi modelo para a Vogue no início de sua carreira. Foto: Divulgação
    Lily-Rose Depp é filha do ator Johnny Depp e da cantora e atriz Vanessa Paradis. Ela começou sua carreira de atriz em "Tusk" (2014) e seguiu como modelo. Foto: Reprodução do Youtube
    Lily-Rose Depp estrelou os dramas "The Dancer", "Além da Ilusão" e O Rei, e a comédia romântica "Um homem fiel". Em 2023, ela atuou na série dramática da HBO, The Idol. Em 2024, protagonizou Nosferatu. Foto: Reprodução/Instagram
    Colin Hanks, filho do célebre ator Tom Hanks com Samantha Lewes, nasceu em Sacramento, no dia 24 de novembro de 1977. Casado com a publicadora Samantha Bryant, tem uma filha, Olivia Jane Hanks. Ele participou de filmes como King Kong e Jumanji: O nível seguinte. Foto: Reprodução de Youtube Canal E! News
    Jack Quaid, filho dos atores Dennis Quaid e Meg Ryan, estreou como ator com um papel menor em Jogos Vorazes (2012). A partir disso, passou a desempenhar o papel principal do vigilante Hughie Campbell na série de super-heróis The Boys. Cresceu em papéis e atuou no premiado Oppenheimer. Foto: - Instagrams @jack_quaid @dennisquaid e David Shankbone/Wikimédia Commons
    Emma Roberts, filha do ator Eric Roberts e sobrinha de Julia Roberts, também seguiu a carreira artística. Ficou conhecida por suas performances nos gêneros de terror e suspense e se estabeleceu como a Rainha do Grito. Foto: Eva Rinaldi/Wikimédia Commons e Instagrams @emmaroberts @juliaroberts
    Emma Roberts recebeu vÃ¡rios prÃªmios, incluindo umÂ Young Artist Awards, umÂ MTV Movie & TV AwardÂ e um ShoWest Award.Â Fez sua estreia como atriz aos nove anos, no filmeÂ "ProfissÃ£o de Risco", comÂ Johnny Depp, mas ficou conhecida quando fez sua primeiraÂ sÃ©rie, na Nickelodeon, como protagonista emÂ Unfabulous. Foto: reproduÃ§Ã£o instagram
    John David Washington é um ator e ex-running back de futebol americano. Ele mudou para a carreira de ator como seu pai, Denzel Washington, e mãe, Pauletta Washington. Ficou conhecido por seus papéis na série Ballers e no filme "Infiltrado na Klan" (2018), pelo qual recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild Award. Foto: Reprodução do X @Essence
    A atriz Dakota Johnson Ã© filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith e neta de Tippi Hedren. Teve sua estreia no cinema ao lado de sua mÃ£e na comÃ©dia-drama Loucos do Alabama (1999) e foi nomeada Miss Golden Globe em 2006. Foto: Instagram @movies_movies_and_more
    Dakota Johnson ganhou mais notoriedade quando interpretou o papel de Anastasia Steele, no filme "Cinquenta Tons de Cinza" (2015). Foto: Divulgação
    Sosie Bacon, nascida em Los Angeles, no dia 15 de março de 1992, é uma atriz norte-americana, Seu primeiro papel foi interpretar Emily, de 10 anos, no filme "A Educação de Paul" (2005), dirigido por seu pai, Kevin Bacon, e estrelado por sua mãe, Kyra Sedgwick. Então, seguiu a carreira e os passos dos pais. Foto: Instagram @sosiebacon
    Scott Eastwood é um ator e modelo americano, filho do renomado ator e cineasta Clint Eastwood. Ele já atuou em filmes como "A Conquista da Honra", "Um Crime Americano", "Gran Torino", "Velozes e Furiosos 8", "Invictus", "O Imposto", "Curvas da Vida" e "Corações de Ferro". Foto: Instagram @scotteastwood
    Filha da atriz Lisa Bonet e do mÃºsico Lenny Kravitz, Zoe Kravitz comeÃ§ou a carreira de atriz em 2007, contando jÃ¡ com participaÃ§Ãµes em filmes como "Valente" (2007), com Jodie Foster, "Sem reservas" (2007), com Catherine Zeta-Jones e "X-Men: Primeira Classe" (2011). Foto: Instagram @zoeisabellakravitz e ReproduÃ§Ã£o de Youtube
