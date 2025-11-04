Saleka ganha fãs pelo mundo: Filha de M.Night Shyalaman tem performance arrebatadora

John David Washington é um ator e ex-running back de futebol americano. Ele mudou para a carreira de ator como seu pai, Denzel Washington, e mãe, Pauletta Washington. Ficou conhecido por seus papéis na série Ballers e no filme "Infiltrado na Klan" (2018), pelo qual recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild Award. Foto: Reprodução do X @Essence