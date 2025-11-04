Meio Ambiente
Brava que só ela: Raça de boi resiste ao frio na cidade mais gelada do planeta
A raça tem menos de 1.000 cabeças registradas e suporta temperaturas que ficam na casa de -50°C no inverno na região da cidade mais gelada do planeta: Oymyakon, na Rússia. Foto: Divulgação
A história do gado yakutiano remonta aos povos indígenas Sakha, na região há cerca de 800 anos. Descendentes de um antigo tipo de gado turco-mongol, esses bovinos foram se adaptando ao gelo e se tornaram uma marca regional. Foto: Divulgação
Em alguns lugares no mundo, o frio Ã© permanente - mesmo quando o sol aparece - e, em certas Ã©pocas do ano, atinge patamares impressionantes. SÃ£o lugares com invernos rigorosos e onde a neve e o gelo nunca somem. Foto: Alain Audet pixabaay
As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. A temperatura é negativa mesmo nas estações menos frias. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos. Foto: Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life
Oymyakon, no leste da SibÃ©ria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa Ã¡rea habitada: - 71,2ÂºC. A mÃ©dia no inverno Ã© de -45ÂºC. E no restante do ano, a mÃ©dia fica em -14,2ÂºC. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site ibmagazine.es
Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um "permafrost" - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes. Foto: Reprodução do site pt.quora.com
Para suportar viver num ambiente tÃ£o gÃ©lido, as pessoas precisam se cobrir totalmente para que partes do corpo nÃ£o congelem. AtÃ© mesmo cabelos e cÃlios podem virar gelo. E as crianÃ§as sÃ³ vÃ£o Ã escola se a temperatura estiver atÃ© -46,7Â°C. Mais frio que isso, as escolas fecham. Foto: reproduÃ§Ã£o instagram anastasia gruzdeva
A Sibéria é uma região conhecida mundialmente pelos invernos rigorosos e longos. Fica na Ásia, mas por ser parte da Rússia é cultural e politicamente associada à Europa. Ocupa 13,5 milhões de km². Tem várias cidades com temperaturas extremamente frias, sempre abaixo de zero. Veja algumas: Foto: Reprodução do site http://brasileironarussia.com/
Verkhoyansk (Rússia) - Situada às margens do rio Yana, perto do Círculo Polar Ártico, tem apenas 35 km². Fica a 124m de altitude. E tem 1.300 habitantes. Registrou temperatura de -67,8ºC em 1892, que foi um recorde no Hemisfério Norte, até ser batido pela cidade de Klinck, na Groenlândia. Foto: Reprodução do site amusingplanet.com
A Groenlândia é um território autônomo que faz parte do Reino da Dinamarca e tem lugares bem frios. É pouco povoada, com densidade demográfica de 0,03 habitante por km². Foto: Domínio público
Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte. Foto: Reprodução do site segredosdomundo.r7.com
Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo. Foto: Sebastiaan de Weerd - Flickr
Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa. Foto: Reprodução do site theglobeandmail.com/news/national
Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa. Foto: TravelingOtter - Wikimédia Commons
Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes. Foto: Reprodução do site viajeleve.net
Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores. Foto: Reprodução do site circum-mundum.com/pt-pt
Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes. Foto: Reprodução do site ncl.com/br/pt/
Harbin (China) - Ã? a provÃncia mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa Ã¡rea de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. MantÃ©m uma atraÃ§Ã£o turÃstica ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhÃµes de habitantes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site archdaily.com.br
Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes. Foto: Reprodução do site melhoresmomentosdavida.com Foto: Peter Prokosch CC BY-NC-SA 2.0
Barrow (EUA - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos Estados Unidos, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes. Foto: Reprodução do site http://wikimapia.org/17813/pt/Barrow
Alasca (EUA) - O Alasca como um todo é bem frio. É o maior e menos povoado estado dos Estados Unidos. Tem 1,7 milhão de km² com 733 mil habitantes. Foto: Reprodução do site epocanegocios.globo.com/Informacao
E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano. Foto: Couleur pixabay
Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno. Foto: Reprodução do site dicasdocanada.com.br/winnipeg
Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve Foto: Reprodução do site /finland.fi/pt/
OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor. Foto: Eli Duke
