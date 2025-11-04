Brava que só ela: Raça de boi resiste ao frio na cidade mais gelada do planeta

As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. A temperatura é negativa mesmo nas estações menos frias. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos. Foto: Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life