Menor cobra do planeta é ‘redescoberta’ em Barbados
Trata-se da Tetracheilostoma carlae, conhecida popularmente como "cobra de Barbados". Foto: Stephen Blair Hedges/Universidade Estadual da Pensilvânia
O pequeno réptil, que mede no máximo 10 centímetros, foi encontrado sob uma rocha durante uma pesquisa ecológica. Foto: Connor Blades/Ministério do Meio Ambiente e Embelezamento Nacional de Barbados
A redescoberta é significativa para a ciência, pois há ainda muitas lacunas sobre seu habitat, comportamento e população, o que dificulta a criação de estratégias eficazes de conservação. Foto: Reprodução/YouTube
A identificação da espécie sempre foi um desafio: além do tamanho diminuto, ela se parece com outra cobra invasora, o que levou a confusões em avistamentos anteriores. Foto: Reprodução/Connor Blades
Por isso, o governo de Barbados organizou diversas expedições, até que finalmente uma equipe localizou e registrou o animal em fotos. Foto: Connor Blades/Ministério do Meio Ambiente e Embelezamento Nacional de Barbados
A cobra de Barbados estava em uma lista global que incluía outras 4.800 espécies desaparecidas. Foto: Reprodução/YouTube
Os pesquisadores descobriram que essa serpente vive em ninhos de cupins, onde libera secreções que a protegem dos insetos. Foto: Reprodução/YouTube
Além disso, a cobra de Barbados é inofensiva aos humanos e extremamente frágil de se estudar sem causar danos. Foto: Joubert Heymans/iNaturalist
Os cientistas esperam que, com o novo encontro, seja possível aprofundar os conhecimentos sobre a espécie e reforçar a importância da conservação de animais essenciais para o ecossistema. Foto: Wikimedia Commons/Esteban Alzate
A Ilha de Barbados, o único local onde essa espécie foi registrada, é uma ilha tropical conhecida por suas praias e biodiversidade única. Foto: Patdoy at en.wikipedia
Com cerca de 287 mil habitantes, a ilha Ã© relativamente pequena, com cerca de 430 kmÂ². Foto: Wikimedia Commons/P. Hughes
Por conta do tamanho, Barbados é um dos países insulares mais densamente povoados do mundo. Foto: Kathryn Maingot/Unsplash
Patrimônio Mundial da UNESCO, Bridgetown é a capital e maior cidade de Barbados, situada na costa sudoeste da ilha. Foto: Wikimedia Commons/GrimsbyT
A ilha tornou-se independente do Reino Unido em 1966, apesar de ainda se manter como membro da Commonwealth. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
Em 2021, Barbados rompeu oficialmente com a monarquia britÃ¢nica e tornou-se uma repÃºblica. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Diferentemente de muitas ilhas caribenhas de origem vulcânica, Barbados não tem montanhas elevadas, mas sim colinas suaves e planícies. O ponto mais alto é o Monte Hillaby, com 340 metros de altitude. Foto: Reprodução/YouTube
Pontos históricos como a Harrison's Cave (uma impressionante caverna de calcário) e o St. Nicholas Abbey (uma antiga plantação do século 17) ajudam a impulsionar o turismo na ilha. Foto: Flickr - Berit