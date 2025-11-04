Gringos famosos que têm vínculo com o Brasil

Assine
    A atriz Kaya Scodelario é filha da brasileira Katia Scodelario e do britânico Roger Humphrey. Por mais que tenha nascido em Londres, a atriz, que iniciou carreira na série "Skins", cultiva algumas raízes brasileiras. Foto: Reprodução/@kayascods
    A atriz é fluente em português, herança de sua mãe, que a ensinou desde pequena o idioma. Ela adora gastar o português em entrevistas quando vem ao Brasil. Foto: Reprodução/@kayascods
    A modelo Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, é filha de Kennya Deodato, uma designer brasileira. Foto: reprodução instagram
    Quando está no Brasil, Hailey Bieber faz questão de exaltar sua origem brasileira. Além disso, ela tem tatuagens homenageando o país. Uma delas é o termo "Minas Gerais" em seu tornozelo, homenageando o Estado onde sua avó nasceu. Foto: Reprodução/@haileybieber
    A atriz Camilla Belle, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é filha da empresária paulista Deborah Gould. Belle fala português e já revelou seu amor por vários aspectos do Brasil. Foto: Reprodução/@camillabelle
    O tenista Matteo Berrettini é outro que tem raízes no Brasil. Afinal, é neto de uma carioca. Foto: Reprodução/@matberrettini
    A atriz Maiara Walsh nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, mas é filha de mãe brasileira e pai norte-americano. Quando tinha dois anos, sua família se mudou para São Paulo. Além de estadunidense, ela também se considera brasileira. Foto: Reprodução/@maiarawalsh
    Ela, aliás, até participou da série bíblica Reis, da Record, interpretando Abigail. Foto: Reprodução/@maiarawalsh
    O ator Alfred Enoch, filho de pai inglês e mãe brasileira, é conhecido por suas participações na saga "Harry Potter" e na série "How to Get Away with Murder". Foto: Reprodução/Instagram
    Mesmo sem fluÃªncia perfeita, ele fala portuguÃªs e corriqueiramente passa o carnaval no Brasil. AlÃ©m disso, estÃ¡ no elenco do filme "Medida ProvisÃ³ria", dirigido por LÃ¡zaro Ramos e com TaÃ­s AraÃºjo, Adriana Esteves e Seu Jorge no elenco. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
    A atriz Jordana Brewster é filha da modelo carioca Maria João e ficou famosa ao integrar a franquia "Velozes e Furiosos". Foto: Reprodução/@jordanabrewster
    O multipremiado ator Matthew McConaughey não tem sangue brasileiro. Mas é casado com a brasileira Camila Alves - modelo e apresentadora. Foto: reprodução youtube
    A viúva de Elvis Presley, Priscilla, tem um filho brasileiro: Navarone Garibaldi. Apesar de nascer nos Estados Unidos, ele é filho do cineasta brasileiro Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi. Foto: Reprodução de Youtube
    Oli Sykes, vocalista da banda 'Bring Me the Horizon', é casado com a modelo brasileira Alissa Salls. O casal tem gêmeos, que nasceram em julho de 2025, na Inglaterra, e receberam o sobrenome brasileiro de "Silva". Foto: Reprodução de instagram
    O ator francês Vincent Cassel, famoso por seu papel em "Doze homens e outro segredo", mantém relação com a modelo brasileira Narah Baptista. Eles anunciaram o nascimento do filho do casal, Caetano, em 7 de janeiro de 2025. Foto: Instagram @narahbaptista
    Vincent e Narah começaram o relacionamento em 2022 e têm residência no Rio de Janeiro, onde o ator curte ir à praia. Fã de capoeira, Cassel é fluente em várias línguas, incluindo o português. Foto: Instagram @narahbaptista
