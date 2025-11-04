História
Cidade do interior do Ceará guarda lenda curiosa de ‘santo sem corpo’; veja!
-
Na época, a prefeitura encomendou uma estátua monumental do padroeiro para ser erguida no Morro do Serrote do Cágado. Foto: Divulgac?a?o/SOP
-
A peça começou a ser construída nos anos 1980, mas o projeto foi interrompido por falta de recursos e dificuldades técnicas. Foto: Divulgação/Governo do Ceará
-
O local se tornou um ponto de visitação, atraindo turistas e ganhando o apelido de "Rua da Cabeça". Foto: Wikimedia Commons/Eugenio Hansen, OFS
-
Apesar da deterioração da peça, há movimentos que defendem sua restauração ou tombamento como patrimônio cultural. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Paralelamente, existe um projeto em andamento para a construção de um novo Complexo Religioso de Santo Antônio no morro, com uma nova estátua de 36 metros. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
-
O município de Caridade fica localizado na microrregião de Canindé, a cerca de 94 km de Fortaleza. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Com cerca de 16 mil habitantes, a cidade tem forte tradição religiosa e uma história que remonta ao ciclo do gado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
O nome “Caridade”, instituído em 1911, teria relação com a instalação de uma missão religiosa na região. Foto: Wikimedia Commons/COPachekus
-
A origem de Caridade deriva de um povoado na antiga fazenda chamada Cágado, fundada ainda no século 19. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A Festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada anualmente no dia 13 de junho, é um dos eventos culturais mais famosos de Caridade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade