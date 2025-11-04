Rod Stewart passa férias no Rio, curte o Corcovado e posa com chef de restaurante

Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, depois, integrou o "The Faces" ao lado de Ronnie Wood. Construiu então carreira solo de sucesso com hits como “Maggie May” e “Sailing”, além de baladas românticas como “I Don’t Want to Talk About It” e “The First Cut is the Deepest”. Foto: instagram