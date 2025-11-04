Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Rod Stewart passa férias no Rio, curte o Corcovado e posa com chef de restaurante

LA
Lance
  • Ele tambem jantou no restaurante Nido, no Leblon, e posou com o chef de cozinha Rudy Bovo. A euforia foi grande quando o astro entrou no estabelecimento.
    Ele tambem jantou no restaurante Nido, no Leblon, e posou com o chef de cozinha Rudy Bovo. A euforia foi grande quando o astro entrou no estabelecimento. Foto: Instagram do Nido Ristorante
  • No Instagram, a direção do “Nido Ristorante” postou até a sobremesa que foi pedida e degustada pelo cantor britânico: a sbriciolata di Mele, uma torta de maçã com creme de caramelo salgado e especiarias.
    No Instagram, a direção do “Nido Ristorante” postou até a sobremesa que foi pedida e degustada pelo cantor britânico: a sbriciolata di Mele, uma torta de maçã com creme de caramelo salgado e especiarias. Foto: Instagram Nido Ristorante
  • Rod Stewart é um ícone da música internacional e já se apresentou no Brasil diversas vezes. Com uma carreira de mais de seis décadas, ele celebrou em 2025 seus 60 anos na indústria musical.
    Rod Stewart é um ícone da música internacional e já se apresentou no Brasil diversas vezes. Com uma carreira de mais de seis décadas, ele celebrou em 2025 seus 60 anos na indústria musical. Foto: Reprodução de Youtube
  • Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, depois, integrou o
    Stewart iniciou sua trajetória no blues rock britânico e se destacou como vocalista do Jeff Beck Group no final dos anos 1960 e, depois, integrou o "The Faces" ao lado de Ronnie Wood. Construiu então carreira solo de sucesso com hits como “Maggie May” e “Sailing”, além de baladas românticas como “I Don’t Want to Talk About It” e “The First Cut is the Deepest”. Foto: instagram
  • Rod Stewart detém o título honorário de Sir desde 2016, concedido em reconhecimento à sua extensa carreira musical e às contribuições a causas beneficentes.
    Rod Stewart detém o título honorário de Sir desde 2016, concedido em reconhecimento à sua extensa carreira musical e às contribuições a causas beneficentes. Foto: Jakub Janecki wikimedia commons
  • Aliás, diversas celebridades de prestígio ostentam o título de Sir, uma honraria concedida pela Monarquia Britânica. Veja uma lista de famosos que foram contemplados.
    Aliás, diversas celebridades de prestígio ostentam o título de Sir, uma honraria concedida pela Monarquia Britânica. Veja uma lista de famosos que foram contemplados. Foto: Imagem de Christian Storb por Pixabay
  • Brian May: O incômico guitarrista do Queen foi nomeado Knight Bachelor em dezembro de 2022 e oficialmente condecorado em 14 de março de 2023 pelo Rei Charles III, por seus serviços à música e à caridade, além de seu trabalho como astrofísico e defensor dos direitos dos animais.
    Brian May: O incômico guitarrista do Queen foi nomeado Knight Bachelor em dezembro de 2022 e oficialmente condecorado em 14 de março de 2023 pelo Rei Charles III, por seus serviços à música e à caridade, além de seu trabalho como astrofísico e defensor dos direitos dos animais. Foto: wikimedia commons NASA/Bill Ingalls
  • Patrick Stewart: Um dos atores mais respeitados do Reino Unido, Patrick Stewart recebeu o título de cavaleiro em 2010 por sua carreira no teatro e televisão, especialmente por seu trabalho com Shakespeare.
    Patrick Stewart: Um dos atores mais respeitados do Reino Unido, Patrick Stewart recebeu o título de cavaleiro em 2010 por sua carreira no teatro e televisão, especialmente por seu trabalho com Shakespeare. Foto: Reprodução Instagram
  • Michael Caine: O ator foi condecorado em 2000 por sua longa carreira no cinema britânico e internacional, sendo um dos atores mais premiados da história.
    Michael Caine: O ator foi condecorado em 2000 por sua longa carreira no cinema britânico e internacional, sendo um dos atores mais premiados da história. Foto: Reprodução Instagram
  • Anthony Hopkins: O ator foi nomeado cavaleiro em 1993 por sua carreira teatral e cinematográfica, destacando-se como Hannibal Lecter em Hollywood.
    Anthony Hopkins: O ator foi nomeado cavaleiro em 1993 por sua carreira teatral e cinematográfica, destacando-se como Hannibal Lecter em Hollywood. Foto: flickr
  • Ben Kingsley: O ator recebeu o título de cavaleiro em 2002 por sua contribuição ao cinema, especialmente após seu papel em “Gandhi”, que lhe rendeu o Oscar.
    Ben Kingsley: O ator recebeu o título de cavaleiro em 2002 por sua contribuição ao cinema, especialmente após seu papel em “Gandhi”, que lhe rendeu o Oscar. Foto: Flickr/Gage Skidmore
  • Lewis Hamilton: O piloto campeão de Fórmula 1 foi condecorado em 2021 pela Rainha Elizabeth II após conquistar sete títulos mundiais na Fórmula 1 e defender causas sociais.
    Lewis Hamilton: O piloto campeão de Fórmula 1 foi condecorado em 2021 pela Rainha Elizabeth II após conquistar sete títulos mundiais na Fórmula 1 e defender causas sociais. Foto: Flickr - emperornie
  • Elton John: O músico recebeu o título de cavaleiro em 1998 por sua carreira musical e trabalho filantrópico; em 2020 foi elevado à Ordem dos Companheiros de Honra.
    Elton John: O músico recebeu o título de cavaleiro em 1998 por sua carreira musical e trabalho filantrópico; em 2020 foi elevado à Ordem dos Companheiros de Honra. Foto: Divulgação
  • Peter Jackson: O cineasta recebeu o título em 2010 por sua contribuição ao cinema, principalmente pela trilogia O Senhor dos Anéis filmada na Nova Zelândia.
    Peter Jackson: O cineasta recebeu o título em 2010 por sua contribuição ao cinema, principalmente pela trilogia O Senhor dos Anéis filmada na Nova Zelândia. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  • Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor.
    Paul McCartney: O ex-Beatle foi condecorado em 1997 pela Rainha Elizabeth II pelos serviços prestados à música como Beatle e artista solo. Recebeu o título de Knight Bachelor. Foto: - Reprodução do Instagram @paulmccartney
  • Ringo Starr: O baterista dos Beatles foi condecorado em 2018 pelo príncipe William por seus serviços à música e apoio a instituições de caridade, 21 anos após McCartney.
    Ringo Starr: O baterista dos Beatles foi condecorado em 2018 pelo príncipe William por seus serviços à música e apoio a instituições de caridade, 21 anos após McCartney. Foto: Divulgação
  • Van Morrison: O músico foi nomeado cavaleiro em 2016 pelo Príncipe Charles por sua contribuição à música e à promoção da cultura da Irlanda do Norte.
    Van Morrison: O músico foi nomeado cavaleiro em 2016 pelo Príncipe Charles por sua contribuição à música e à promoção da cultura da Irlanda do Norte. Foto: wikimedia commons/Jarle Vines
  • Tom Jones: O cantor e ator recebeu o título de cavaleiro em 2006 por seus serviços à música ao longo de décadas, sendo homenageado no Palácio de Buckingham.
    Tom Jones: O cantor e ator recebeu o título de cavaleiro em 2006 por seus serviços à música ao longo de décadas, sendo homenageado no Palácio de Buckingham. Foto: Raph_PH wikimedia commons
  • Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones foi condecorado em 2003 pela Rainha Elizabeth II por sua contribuição à música popular, apesar de críticas de colegas dos Rolling Stones que não ganharam a honraria.
    Mick Jagger: O vocalista dos Rolling Stones foi condecorado em 2003 pela Rainha Elizabeth II por sua contribuição à música popular, apesar de críticas de colegas dos Rolling Stones que não ganharam a honraria. Foto: Wikimedia Commons Georges Biard
  • Ian McKellen: O ator foi condecorado em 1991 pela Rainha Elizabeth II por suas contribuições ao teatro clássico e à atuação no cinema.
    Ian McKellen: O ator foi condecorado em 1991 pela Rainha Elizabeth II por suas contribuições ao teatro clássico e à atuação no cinema. Foto: flickr Gage Skidmore
  • Kenneth Branagh: O ator foi condecorado em 2012 por sua atuação e direção no teatro e cinema, com destaque para adaptações de Shakespeare.
    Kenneth Branagh: O ator foi condecorado em 2012 por sua atuação e direção no teatro e cinema, com destaque para adaptações de Shakespeare. Foto: Melinda Seckington - Wikimédia Commons
  • Mo Farah: O atleta foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus feitos no atletismo britânico, com quatro ouros olímpicos nas provas de 5.000m e 10.000m.
    Mo Farah: O atleta foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus feitos no atletismo britânico, com quatro ouros olímpicos nas provas de 5.000m e 10.000m. Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay