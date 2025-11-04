Galeria
Os Papas que se chamaram Leão antes do atual ao longo da história
-
Atuou como missionário no Peru e depois bispo de Chiclayo, além de prefeito do Dicastério para os Bispos. Seu pontificado inicia com foco em justiça social, transparência e sinodalidade. Foto: Reprodução / Vaticano News
-
Ao longo dos séculos, antes de Prevost, treze papas adotaram o nome Leão, um dos mais tradicionais da Igreja Católica. Veja cada um deles com seus dados principais e períodos de pontificado: Foto: Reprodução de vídeo Globonews
-
Papa Leão I (n. ? – m. 461) - Pontificado de 440 a 461. Conhecido como Leão Magno, destacou-se por sua teologia e por impedir a invasão de Roma por Átila, o Huno. Foto: Domínio público
-
Papa Leão II (n. ? – m. 683) - Pontificado de 682 a 683. Nascido na Sicília, confirmou as decisões do Concílio de Constantinopla III e incentivou o canto gregoriano. Foto: Domínio público
-
-
Papa Leão IV (n. ? – m. 855) - Pontificado de 847 a 855. Natural de Roma, defendeu a cidade contra os sarracenos e restaurou igrejas importantes. Foto: PalauanLibertarian - wikimedia commons
-
Papa Leão V (n. ? – m. 903) - Pontificado breve em 903. Nascido em Ardea, Itália, reinou apenas cerca de um mês antes de ser deposto e assassinado. Foto: Domínio público
-
Papa Leão VI (n. ? – m. 929) - Pontificado de 928 a 929. Romano, seu governo foi curto e marcado pela influência de famílias nobres. Foto: Domínio público
-
-
Papa Leão VII (n. ? – m. 939) - Pontificado de 936 a 939. Também romano, promoveu reformas monásticas e tentou apaziguar conflitos internos na Itália. =- Foto: Oleografia Panigati e Meneghini Milano wikimedia commons
-
Papa Leão VIII (n. ? – m. 965) - Pontificado de 963 a 965. Romano, sua eleição foi marcada por disputas com o imperador Otão I, tornando-se uma figura controversa. Foto: Kikku33 - wikimedia commons
-
Papa Leão IX (n. 1002 – m. 1054) - Pontificado de 1049 a 1054. Francês, iniciou a Reforma Gregoriana e enfrentou o Grande Cisma com a Igreja Ortodoxa. Foto: Domínio público
-
-
Papa Leão X (n. 1475 – m. 1521) - Pontificado de 1513 a 1521. Florentino da família Médici, governou durante o início da Reforma Protestante. Foto: Domínio público
-
Papa Leão XI (n. 1535 – m. 1605) Pontificado em 1605. Também florentino, teve um pontificado de apenas 27 dias, um dos mais curtos da história. Foto: Domínio público
-
Papa Leão XIII (n. 1810 – m. 1903) - Pontificado de 1878 a 1903. Italiano de Carpineto Romano, ficou famoso pela encíclica "Rerum Novarum", que abordou os direitos dos trabalhadores. Foto: Domínio público
-