Animais
Lobos-guará visitam jardim e encantam paisagista no interior do Rio
-
Marcel, responsável pelo escritório Allamanda Paisagismo, comentou com bom humor, em entrevista divulgada pela "Casa e Jardim", que os lobos pareciam rejeitar espécies exóticas de plantas e prometeu substituí-las por nativas. Foto: Reprodução/Instagram/@allamandapaisagismo
-
Ele observou que os animais evitaram o vaso com gerânio, possivelmente por causa do cheiro forte da planta. Apesar do susto inicial, o paisagista descreveu a experiência como emocionante. O vídeo, publicado no Instagram, já acumula mais de um milhão de visualizações Foto: Reprodução/Instagram/@allamandapaisagismo
-
Recentemente, aliás, um lobo-guará foi visto no centro da cidade de Caçapava, no interior do estado de São Paulo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Foto: Laura Nascimento - Arquivo Pessoal
-
Uma moradora filmou o animal correndo entre as ruas São Francisco e Professora Aurora Paes da Costa, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
-
-
O flagrante foi registrado por volta das 22h30 do dia 10 de setembro. E chama atenção por mais um animal selvagem em área urbana no Brasil. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
-
Lobo-guará é flagrado na rua Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
-
A moradora, surpreendida com a presença da espécie em área urbana disse, ainda, que percebeu a presença de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades, monitorando o "passeio" do animal até que ele se afastasse para uma área de mata. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
-
-
Também chamado de lobo-de-crina, lobo-de-juba e lobo-vermelho, o lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico (que só existe numa região) na América do Sul. Foto: Ferrarezi Jr - Wikimédia Commons
-
Essa espécie vive em savanas do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Animal típico do Cerrado, cumpre importante papel na dispersão de sementes de frutos, principalmente da lobeira, um pequeno arbusto ou árvore de até 5 metros de altura. Foto: Flickr Meio Ambiente 8 - Pedro Caldas
-
O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação pouco densa. É, aliás, o maior canídeo da América do Sul. Pode pesar entre 20 e 30 quilos e medir até 90 centímetros na altura da cernelha. Foto: Imagem de Amber Stevens por Pixabay
-
-
Os lobos-guará têm hábitos noturnos e é um animal solitário. Costuma andar sozinho. Ele, porém, forma casal na época do estro da fêmea, quando ela produz os hormônios reprodutivos. Foto: Ross wikimedia commons
-
O lobo-guará usa o cheiro do xixi para sua comunicação e para a marcação de território. Além disso, essa espécie é onívora. Ou seja, também se alimenta de vegetais como de carne e tem expectativa de vida de 15 anos. Foto: Jonathan Wilkins wikimedia commons
-
Aves, tatus e roedores estão entre as principais presas do lobo-guará, que está na lista das espécies "quase ameaçadas de extinção" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
-
-
Ainda não faz parte da lista de maior risco, mas entrou nessa seleção dos "quase" porque sua população tem reduzido bastante. Entre os motivos do declínio populacional de lobos-guará, estão destruição do cerrado para ampliação da agricultura, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos. Foto: Ferrarezi Jr - Wikimédia Commons
-
O lobo-guará, no entanto, é protegido contra caça em todos os países onde a espécie é registrada. Ambientalistas também tentam eliminar superstições. Na Bolívia, há quem acredite que montar uma sela feita de pele de lobo-guará afasta a má sorte. Foto: Flickr Ivan Feitosa
-
Em julho de 2020, o lobo-guará passou a figurar a nota de 200 reais. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro daquele ano. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Curiosamente, ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros-reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. E aí, sabia dessa? Foto: Domínio público