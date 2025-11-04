Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Lobos-guará visitam jardim e encantam paisagista no interior do Rio

LA
Lance
  • Marcel, responsável pelo escritório Allamanda Paisagismo, comentou com bom humor, em entrevista divulgada pela
    Marcel, responsável pelo escritório Allamanda Paisagismo, comentou com bom humor, em entrevista divulgada pela "Casa e Jardim", que os lobos pareciam rejeitar espécies exóticas de plantas e prometeu substituí-las por nativas. Foto: Reprodução/Instagram/@allamandapaisagismo
  • Ele observou que os animais evitaram o vaso com gerânio, possivelmente por causa do cheiro forte da planta. Apesar do susto inicial, o paisagista descreveu a experiência como emocionante. O vídeo, publicado no Instagram, já acumula mais de um milhão de visualizações
    Ele observou que os animais evitaram o vaso com gerânio, possivelmente por causa do cheiro forte da planta. Apesar do susto inicial, o paisagista descreveu a experiência como emocionante. O vídeo, publicado no Instagram, já acumula mais de um milhão de visualizações Foto: Reprodução/Instagram/@allamandapaisagismo
  • Recentemente, aliás, um lobo-guará foi visto no centro da cidade de Caçapava, no interior do estado de São Paulo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.
    Recentemente, aliás, um lobo-guará foi visto no centro da cidade de Caçapava, no interior do estado de São Paulo. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Foto: Laura Nascimento - Arquivo Pessoal
  • Uma moradora filmou o animal correndo entre as ruas São Francisco e Professora Aurora Paes da Costa, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz.
    Uma moradora filmou o animal correndo entre as ruas São Francisco e Professora Aurora Paes da Costa, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
  • O flagrante foi registrado por volta das 22h30 do dia 10 de setembro. E chama atenção por mais um animal selvagem em área urbana no Brasil.
    O flagrante foi registrado por volta das 22h30 do dia 10 de setembro. E chama atenção por mais um animal selvagem em área urbana no Brasil. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
  • Lobo-guará é flagrado na rua
    Lobo-guará é flagrado na rua Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
  • A moradora, surpreendida com a presença da espécie em área urbana disse, ainda, que percebeu a presença de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades, monitorando o
    A moradora, surpreendida com a presença da espécie em área urbana disse, ainda, que percebeu a presença de uma viatura da Polícia Militar nas proximidades, monitorando o "passeio" do animal até que ele se afastasse para uma área de mata. Foto: Reprodução de vídeo/ TV Vanguarda
  • Também chamado de lobo-de-crina, lobo-de-juba e lobo-vermelho, o lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico (que só existe numa região) na América do Sul.
    Também chamado de lobo-de-crina, lobo-de-juba e lobo-vermelho, o lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico (que só existe numa região) na América do Sul. Foto: Ferrarezi Jr - Wikimédia Commons
  • Essa espécie vive em savanas do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Animal típico do Cerrado, cumpre importante papel na dispersão de sementes de frutos, principalmente da lobeira, um pequeno arbusto ou árvore de até 5 metros de altura.
    Essa espécie vive em savanas do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Animal típico do Cerrado, cumpre importante papel na dispersão de sementes de frutos, principalmente da lobeira, um pequeno arbusto ou árvore de até 5 metros de altura. Foto: Flickr Meio Ambiente 8 - Pedro Caldas
  • O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação pouco densa. É, aliás, o maior canídeo da América do Sul. Pode pesar entre 20 e 30 quilos e medir até 90 centímetros na altura da cernelha.
    O lobo-guará prefere ambientes com baixa quantidade de arbustos e vegetação pouco densa. É, aliás, o maior canídeo da América do Sul. Pode pesar entre 20 e 30 quilos e medir até 90 centímetros na altura da cernelha. Foto: Imagem de Amber Stevens por Pixabay
  • Os lobos-guará têm hábitos noturnos e é um animal solitário. Costuma andar sozinho. Ele, porém, forma casal na época do estro da fêmea, quando ela produz os hormônios reprodutivos.
    Os lobos-guará têm hábitos noturnos e é um animal solitário. Costuma andar sozinho. Ele, porém, forma casal na época do estro da fêmea, quando ela produz os hormônios reprodutivos. Foto: Ross wikimedia commons
  • O lobo-guará usa o cheiro do xixi para sua comunicação e para a marcação de território. Além disso, essa espécie é onívora. Ou seja, também se alimenta de vegetais como de carne e tem expectativa de vida de 15 anos.
    O lobo-guará usa o cheiro do xixi para sua comunicação e para a marcação de território. Além disso, essa espécie é onívora. Ou seja, também se alimenta de vegetais como de carne e tem expectativa de vida de 15 anos. Foto: Jonathan Wilkins wikimedia commons
  • Aves, tatus e roedores estão entre as principais presas do lobo-guará, que está na lista das espécies
    Aves, tatus e roedores estão entre as principais presas do lobo-guará, que está na lista das espécies "quase ameaçadas de extinção" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
  • Ainda não faz parte da lista de maior risco, mas entrou nessa seleção dos
    Ainda não faz parte da lista de maior risco, mas entrou nessa seleção dos "quase" porque sua população tem reduzido bastante. Entre os motivos do declínio populacional de lobos-guará, estão destruição do cerrado para ampliação da agricultura, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos. Foto: Ferrarezi Jr - Wikimédia Commons
  • O lobo-guará, no entanto, é protegido contra caça em todos os países onde a espécie é registrada. Ambientalistas também tentam eliminar superstições. Na Bolívia, há quem acredite que montar uma sela feita de pele de lobo-guará afasta a má sorte.
    O lobo-guará, no entanto, é protegido contra caça em todos os países onde a espécie é registrada. Ambientalistas também tentam eliminar superstições. Na Bolívia, há quem acredite que montar uma sela feita de pele de lobo-guará afasta a má sorte. Foto: Flickr Ivan Feitosa
  • Em julho de 2020, o lobo-guará passou a figurar a nota de 200 reais. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro daquele ano.
    Em julho de 2020, o lobo-guará passou a figurar a nota de 200 reais. A nota foi lançada oficialmente em 2 de setembro daquele ano. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • Curiosamente, ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros-reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. E aí, sabia dessa?
    Curiosamente, ele também já foi representado na moeda de 100 cruzeiros-reais, que circulou no Brasil entre 1993 e 1994. E aí, sabia dessa? Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay