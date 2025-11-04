Lince-ibérico albino é avistado na Espanha; está na lista de animais raros

ORNITORRINCO - Nativo da Austrália, o ornitorrinco é uma das criaturas mais únicas do planeta, sendo o único mamífero que põe ovos e possui bico semelhante ao de um pato. Ele é raro porque habita áreas isoladas, como rios e córregos de água doce, e está ameaçado pela perda de habitat e poluição hídrica. Além disso, é noturno e extremamente tímido, tornando avistamentos ainda mais difíceis, mesmo em seu habitat natural. Foto: Manuel ROMARIS - Flickr