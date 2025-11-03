Assine
Estância hidromineral paulista tem versão da famosa Fontana Di Trevi italiana

LA
Lance
    Localizada a 150 km da capital paulista, Serra Negra é uma estância hidromineral marcada pela forte presença da cultura italiana. Foto: Divulgação
    Essa característica é um efeito da chegada de imigrantes do país europeu no fim do século 19 para trabalhar nas lavouras de café. Foto: greghristov por Pixabay
    A chegada de italianos teve início em 1887 e até os dias atuais Serra Negra tem em seu calendário festas e tradições associadas à cultura italiana. Foto: Divulgação
    A construção da réplica da Fontana di Trevi teve como objetivo aumentar o turismo na cidade encravada na Serra da Mantiqueira. Foto: Reprodução de vídeo G1
    A obra teve um custo de R$ 1,6 milhão e levou pouco mais de um ano para ficar pronta. Ocupando uma área de 370 m², a estrutura tem 11 metros de altura e 20,7 metros de largura. Foto: Reprodução de vídeo G1
    Parte da obra foi financiada com recursos do governo estadual (R$ 505 mil), mas a maioria foi de investimentos diretos da prefeitura. Foto: Reprodução de vídeo G1
    O local hoje ocupado pela réplica tinha antes uma concha acústica que, na avaliação da prefeitura, não atraia turistas da maneira esperada. Foto: - Reprodução de vídeo G1
    A réplica da Fontana di Trevi em Serra Negra tem colunas, esculturas e ornamentos que foram reproduzidos a partir de fotos do monumento original italiano. Foto: Reprodução de vídeo G1
    Serra Negra é um destino turístico paulista desde os anos 1920. Essa é a principal atividade econômica do município, que tem 29.894 habitantes, segundo dados do censo demográfico de 2022. Foto: Reprodução de vídeo G1
    Nessa década, o então presidente da República Washington Luiz apelidou Serra Negra de “cidade da saúde”. Foto: Reprodução de vídeo G1
    Fundada em 1828, a cidade é reconhecida pela extração de água mineral, figurando entre as localidades que mais fornecem o produto. Foto: Divulgação
    A qualidade terapêutica das águas de Serra Negra é um dos aspectos que mais atrai visitantes para o município. Foto: - Divulgação
    O município foi elevado à condição de Estância Hidromineral e Climática em 1938 pelo então governador de São Paulo Ademar de Barros. Foto: - Divulgação
    Um dos espaços que valoriza e permite que se desfrute essa qualidade hidromineral do município é o parque com as fontes Santo Agostinho e Santa Luzia. Foto: Divulgação
    Outro ambiente que permite o contato com a natureza, com espaço para caminhadas, é o Parque Ecológico e Represa Dr. Jovino Silveira. Foto: Divulgação
    Curiosamente, um dos principais pontos turísticos de Serra Negra é uma estátua do Cristo Redentor, como no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
    A estátua de 18 metros de altura está situada no Pico da Fonseca, com acesso de carro ou então por teleférico. O mirante é um dos locais mais visitados da cidade. Foto: Divulgação
    No Mirante do Cristo Redentor tem-se uma visão panorâmica da cidade hidromineral. A imagem foi inaugurada em 6 de julho de 1952, mais de 20 anos depois do famoso monumento carioca, no morro do Corcovado. Foto: - Heitor Carvalho Jorge/Wikimédia Commons
    A cidade também possui um espaço para grandes eventos comerciais, o Centro de Convenções Circuito das Águas. Foto: Divulgação
