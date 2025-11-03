Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Nesse lugar, quem anda 4 km ‘ganha’ ou ‘perde’ 21 horas. Entenda o fuso louco

LA
Lance
  • E essa é só uma das curiosidades das Ilhas Diomedes, um arquipélago formado por duas ilhas (uma grande e uma pequena) rochosas localizadas no Estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos.
    E essa é só uma das curiosidades das Ilhas Diomedes, um arquipélago formado por duas ilhas (uma grande e uma pequena) rochosas localizadas no Estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos. Foto: NASA / Divulgação
  • O nome das ilhas foi dado pelo navegador dinamarquês Vitus Bering, que as redescobriu em 1728, no dia de São Diomedes de Tarso.
    O nome das ilhas foi dado pelo navegador dinamarquês Vitus Bering, que as redescobriu em 1728, no dia de São Diomedes de Tarso. Foto: wikimedia commons ???????? ?????????? ???
  • Antes, elas haviam sido descobertas pela primeira vez em 1648, pelo explorador russo Semyon Dzhnev.
    Antes, elas haviam sido descobertas pela primeira vez em 1648, pelo explorador russo Semyon Dzhnev. Foto: flickr Museum of Photographic Arts Collections
  • Enquanto a Pequena Diomedes está localizada no Alasca (EUA), a Grande Diomedes faz parte do território russo, na Sibéria, por isso a discrepância nos fusos.
    Enquanto a Pequena Diomedes está localizada no Alasca (EUA), a Grande Diomedes faz parte do território russo, na Sibéria, por isso a discrepância nos fusos. Foto: flickr Andy Proehl
  • Na realidade, a Grande Diomedes segue o fuso horário GMT+14 (com 14 horas a mais que o Meridiano de Greenwich), enquanto a Pequena Diomedes está no GMT-9.
    Na realidade, a Grande Diomedes segue o fuso horário GMT+14 (com 14 horas a mais que o Meridiano de Greenwich), enquanto a Pequena Diomedes está no GMT-9. Foto: reprodução instagram
  • As Ilhas Diomedes enfrentam uma separação política que começou em 1867, quando foram adquiridas por cada uma das duas potências.
    As Ilhas Diomedes enfrentam uma separação política que começou em 1867, quando foram adquiridas por cada uma das duas potências. Foto: domínio público / nasa
  • Desde aquele tempo, ficou proibido chegar às ilhas pelo mar, transformando uma viagem de barco de apenas 10 minutos em uma jornada de 21 horas, pois é preciso dar a volta ao mundo para chegar à ilha vizinha.
    Desde aquele tempo, ficou proibido chegar às ilhas pelo mar, transformando uma viagem de barco de apenas 10 minutos em uma jornada de 21 horas, pois é preciso dar a volta ao mundo para chegar à ilha vizinha. Foto: wikimedia commons Ansgar Walk
  • Com o objetivo de unir os dois países e eliminar a divisão entre as ilhas, em 1987, a nadadora de longa distância e escritora dos Estados Unidos, Lynne Cox, completou a travessia a nado do canal que separa as ilhas.
    Com o objetivo de unir os dois países e eliminar a divisão entre as ilhas, em 1987, a nadadora de longa distância e escritora dos Estados Unidos, Lynne Cox, completou a travessia a nado do canal que separa as ilhas. Foto: reprodução
  • Depois de mais de 2 horas, Cox alcançou a Grande Diomedes, sendo recebida pelos líderes da época, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev.
    Depois de mais de 2 horas, Cox alcançou a Grande Diomedes, sendo recebida pelos líderes da época, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Foto: reprodução
  • Naquela época, a Rússia ainda era a União Soviética.
    Naquela época, a Rússia ainda era a União Soviética. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Mesmo assim, sua ação não surtiu qualquer efeito, e as ilhas permaneceram separadas como estão até hoje.
    Mesmo assim, sua ação não surtiu qualquer efeito, e as ilhas permaneceram separadas como estão até hoje. Foto: wikimedia commons Ansgar Walk
  • Outras propostas para unir as Ilhas Diomedes já foram sugeridas, como a construção de um túnel semelhante ao Eurotúnel, que conecta o Reino Unido ao norte da França, passando sob o Canal da Mancha no Estreito de Dover.
    Outras propostas para unir as Ilhas Diomedes já foram sugeridas, como a construção de um túnel semelhante ao Eurotúnel, que conecta o Reino Unido ao norte da França, passando sob o Canal da Mancha no Estreito de Dover. Foto: Billy69150 - Wikimédia Commons
  • Atualmente, a forma mais próxima de
    Atualmente, a forma mais próxima de "união" entre as ilhas ocorre no inverno, quando o mar ao redor das ilhas congela e elas ficam conectadas por uma espécie de "pista de gelo". Foto: Nick Cobbing/Greenpeace
  • O arquipélago pode chegar a ter temperaturas de -40°C durante o inverno.
    O arquipélago pode chegar a ter temperaturas de -40°C durante o inverno. Foto: Brady Bellini Unsplash
  • Também por conta das temperaturas extremas, as ilhas são extremamente remotas. Cerca de 118 habitantes da comunidade Inupiaq ocupam a área norte-americana há três mil anos.
    Também por conta das temperaturas extremas, as ilhas são extremamente remotas. Cerca de 118 habitantes da comunidade Inupiaq ocupam a área norte-americana há três mil anos. Foto: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos / Divulgação
  • Eles basicamente vivem da pesca e da caÃ§a de focas, ursos e raposas em uma Ã¡rea de aproximadamente 7,4 kmÂ², onde estÃ£o localizadas cerca de 40 casas.
    Eles basicamente vivem da pesca e da caÃ§a de focas, ursos e raposas em uma Ã¡rea de aproximadamente 7,4 kmÂ², onde estÃ£o localizadas cerca de 40 casas. Foto: Keith Luke Unsplash
  • Uma escola na região oferece educação para crianças, desde o Jardim de Infância até o Ensino Médio. No entanto, não há estruturas para atendimento médico, e os moradores dependem do transporte aéreo para serem tratados no continente americano.
    Uma escola na região oferece educação para crianças, desde o Jardim de Infância até o Ensino Médio. No entanto, não há estruturas para atendimento médico, e os moradores dependem do transporte aéreo para serem tratados no continente americano. Foto: wikimedia commons lorenz.king@geogr.uni-giessen.de
  • Já na Grande Diomedes, não existem habitantes desde a Guerra Fria. Durante esse período, a União Soviética expulsou os esquimós que viviam lá, temendo que eles fossem espiões.
    Já na Grande Diomedes, não existem habitantes desde a Guerra Fria. Durante esse período, a União Soviética expulsou os esquimós que viviam lá, temendo que eles fossem espiões. Foto: wikimedia commons Ansgar Walk
  • Atualmente, apenas uma base militar russa, construída na mesma época da saída dos esquimós, está presente no local.
    Atualmente, apenas uma base militar russa, construída na mesma época da saída dos esquimós, está presente no local. Foto: flickr naql
  • Para aqueles que pensam em visitar as Ilhas Diomedes, é crucial se preparar bem, pois o desafio é considerável.
    Para aqueles que pensam em visitar as Ilhas Diomedes, é crucial se preparar bem, pois o desafio é considerável. Foto: U.S. National Archives and Records Administration
  • Além das temperaturas muito baixas que tornam a visita difícil, para chegar lá é preciso voar até o aeroporto de Nome, no Alasca (EUA), e depois embarcar em um helicóptero que faça o trajeto.
    Além das temperaturas muito baixas que tornam a visita difícil, para chegar lá é preciso voar até o aeroporto de Nome, no Alasca (EUA), e depois embarcar em um helicóptero que faça o trajeto. Foto: domínio público
  • Outro detalhe curioso é que o arquipélago é um importante local de passagem para aves migratórias e também é um importante ponto de observação para os cientistas que estudam o clima e o meio ambiente do Ártico.
    Outro detalhe curioso é que o arquipélago é um importante local de passagem para aves migratórias e também é um importante ponto de observação para os cientistas que estudam o clima e o meio ambiente do Ártico. Foto: wikimedia commons Ansgar Walk
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay