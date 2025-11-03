Entretenimento
Cara a cara: Sósias de famosos que fazem sucesso na internet
-
Algumas pessoas comuns impressionam por se parecerem fisicamente com artistas, atletas e personalidades conhecidas. Conheça "clones" de famosos que fazem sucesso na web! Foto: Montagem/Reprodução
-
Ronaldinho Gaúcho – José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020. Foto: Arquivo Pessoal/José Robson Batista
-
Vinícius Jr. – O colombiano Ricardo Rincon é sósia do jogador brasileiro e tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Foto: Montagem/Reprodução Instagram/Divulgação Real Madrid
-
Will Smith – Com 3,6 milhões de seguidores no Instagram, o baiano Naio Barreto não é só é sósia do astro de Hollywood como realizou o sonho de conhecer o ator em 2024. Foto: Reprodução/Instagram @willsmith e @willbaiano
-
-
Martin Lawrence – Assim como o "Will Smith baiano", Cleber Santos se tornou o “Martin Lawrence baiano” nas redes sociais. Achou parecido? Foto: Reprodução/Instagram @martinlawrence e @martinbaiano
-
Filipe Ret – Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
Pabllo Vittar – A modelo drag queen Johann (à dir.) é sósia da cantora Pabllo Vittar. Nas redes, seguidores já até brincaram dizendo que elas são "gêmeas". Foto: Montagem/Divulgação
-
-
Neymar – Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Jade Picon – A fotógrafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhança com a a influencer e ex-BBB Jade Picon. Foto: Reprodução/Instagram @jadepicon e @aliceepah
-
Rihanna â?? A brasileira Priscila Beatrice tem 1,7 milhÃ£o de seguidores no Instagram e jÃ¡ foi confundida com a cantora em um restaurante na Turquia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @badgalriri e @priscila.beatrice
-
-
Keanu Reeves – Marcos Jeeves tem mais de 470 mil seguidores no Instagram e é conhecido como o "John Wick" brasileiro. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução Instagram
-
Angelina Jolie – Natural de Sorocaba (SP), Scheila Lima não só é parecida como trabalha como sósia da atriz norte-americana e já participou de vários eventos. Foto: Foreign and Commonwealth Office/Wikimédia Commons e Instagram @sheilaalima
-
Marília Mendonça – Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da "Rainha do sofrência". Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
-
Ana Paula Arósio – Rafaela Romolo tem uma história curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula Arósio no início dos anos 2000, quando ainda era criança. Em 2023, ela fez um ensaio fotográfico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Lionel Messi – O sósia brasileiro do jogador argentino é de Palmas (TO) e faz sucesso na internet. Foto: Reprodução dos Instagrams @leomessi e @sosiadomessi10
-
Taylor Swift – A tiktoker norte-americana Ashley (à dir.) viralizou em 2021 por conta da semelhança impressionante com a cantora. Foto: Montagem/Divulgação/Reprodução TikTok
-
-
Sandy – A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais. Foto: Reprodução dos Instagrams @sandyoficial e @jeh_artes
-
Katy Perry – A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista. Foto: Divulgação e reprodução de Instagram
-
Megan Fox â?? A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk comeÃ§ou a ganhar fama em 2024 como sÃ³sia da atriz norte-americana Megan Fox. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @Meganfox e @taramaekirk
-
-
Justin Bieber – Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista. Foto: Reprodução dos Instagrams @justinbieber e @marcellyriekmannfansclube