Saiba a diferença entre Sheik, Sultão, Emir e Califa

Maomé é uma figura tão importante para os muçulmanos que eles rezam, cinco vezes por dia, em direção a Meca. A cidade na Arábia Saudita é onde nasceu o profeta, por volta do ano de 571. Todo muçulmano adulto e sadio, aliás, tem que ir à cidade pelo menos uma vez na vida se tiver condições para isso. Foto: pxhere dominio publico