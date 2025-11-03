Estilo de Vida
Cachoeiras mansas atraem para banho seguro e refrescante
-
No entanto, é fundamental escolher cachoeiras de águas calmas, com pouca correnteza e sem pedras escorregadias, garantindo segurança para todos. Veja algumas no Brasil. As estrangeiras estão em outra galeria. Foto: Marcos Farias wikimedia commons
-
Cachoeira do Formiga – Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho. Foto: FOTO: By Marcel Favery / Wikimedia Commons
-
Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Queda d’água azul-turquesa e piscina natural rasa, muito procurada por famílias. Foto: FOTO: By Naiane cascardo / Wikimedia Commons
-
Cachoeira do Buracão – Ibicoara, BA (Parque Municipal do Espalhado): Rodeada por cânions, tem águas calmas para nadar após a queda principal. Foto: FOTO: By Rodolfo Bazetto / Wikimedia Commons
-
-
Cachoeira da Fumaça (por baixo) – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): Apesar do nome, forma um poço tranquilo com águas refrescantes. Foto: FOTO: By r m / Wikimedia Commons
-
Cachoeira do Pratinha – Iraquara, BA (Parque Pratinha): Piscina natural com água azul cristalina e correnteza suave. Foto: FOTO: By Dramatizar / Wikimedia Commons
-
Cachoeira do Tobogã – Paraty, RJ (Parque Nacional da Serra da Bocaina): Tem um escorregador natural e um poço de águas rasas para relaxar. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
-
-
Cachoeira Véu da Noiva – Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza. Foto: FOTO: Reprodução / Instagram/camposcommabi_
-
Cachoeira da Purificação – Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): De fácil acesso, possui águas calmas e límpidas, perfeitas para banho. Foto: FOTO: By Max Brito / Wikimedia Commons
-
Cachoeira da Pedra Redonda – Gonçalves, MG (Parque Estadual da Serra do Papagaio): Pequena, com queda suave e poço raso, ótima para crianças. Foto: FOTO: Reprodução / Youtube @WALKINGINPERNAMBUCO
-
-
Cachoeira do Escorrega – Visconde de Mauá, RJ (Parque Nacional de Itatiaia): Tem uma pequena queda e piscina rasa, excelente para relaxar. Foto: FOTO: By Eduardo Miyake / Wikimedia Commons
-
Cachoeira do Lobo – Capitólio, MG (Parque Nacional da Serra da Canastra): Grande piscina natural com águas calmas e visual deslumbrante. Foto: FOTO: Reprodução / Instagram/cachoeiradolobo
-
Cachoeira do Santuário – Presidente Figueiredo, AM (Reserva Ecológica de Balbina): Rodeada por mata fechada, tem águas tranquilas e cristalinas. Foto: FOTO: By User:Jaquelinetrodrigues / Wikimedia Commons
-
-
Cachoeira do Segredo – Alto Paraíso de Goiás, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Linda e isolada, tem um poço profundo, mas calmo para nadar. Foto: FOTO: By Aline Fortuna / Wikimedia Commons