Famosos que morreram dormindo; o que aconteceu

Jerry Garcia liderou o Grateful Dead, banda símbolo da contracultura dos anos 1960 e do rock psicodélico. Na foto, uma estátua dele, bem esquisita, que fica no Laurelwood Park, em Portland, no estado do Oregon, Estados Unidos. Uma escultura em tamanho real de bronze, com o músico sentado e expressão caricatural. Foto: Lana_aka_BADGRL - Flickr wikimedia commons