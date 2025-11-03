Galeria
Inteligência Artificial revela um dos maiores depósitos de cobre do mundo
A empresa, que é financiada por figuras de destaque no setor tecnológico, como Bill Gates e Jeff Bezos, utilizou inteligência artificial para identificar a reserva, marcando um avanço significativo para a produção de energia verde. Foto: Instagram @thisisbillgates e @jeffbezos
O presidente da empresa destacou que o potencial da reserva é comparável ao da mina Kakula, localizada na República Democrática do Congo, que produziu aproximadamente 400 mil toneladas de cobre em 2023. Foto: Mina de Cobre Mingomba (Zâmbia) - Maiores minas de cobre do mundo - Divulgação
A alta condutividade elétrica e térmica, maleabilidade e resistência à corrosão do cobre o tornam um material crucial para diversas aplicações. Foto: Native_Coppe e Jurii/Wikimédia Commons
As minas de cobre desempenham um papel fundamental na extração desse recurso natural, fornecendo a matéria-prima essencial para impulsionar o progresso tecnológico e industrial. Veja as maiores minas de cobre do mundo! Foto: Imagens Pixabay
Chuquicamata (Chile): Localizada na regiÃ£o de Antofagasta, no norte do Chile, a Mina de Chuquicamata se destaca como uma das maiores minas de cobre a cÃ©u aberto do mundo. Foto: Flickr Banco de ImÃ¡genes GeolÃ³gicas
Sua rica exploração mineral, iniciada em 1915, impulsionou a economia chilena e transformou a região em um importante polo de mineração. Foto: Flickr Codelco
Antamina (Peru): Localizada na cordilheira dos Andes, é uma das maiores e mais significativas operações de mineração de cobre e zinco do mundo. Foto: Divulgação
Operando desde 2001, essa gigante peruana se consolidou como um importante motor da economia nacional e um exemplo de exploração mineral em larga escala com foco na sustentabilidade. Foto: flickr Hudbay Minerals
Grasberg (Indonésia): Operada pela PT Freeport Indonesia, uma subsidiária da Freeport-McMoRan, a mina está situada a uma altitude de cerca de 4.100 metros acima do nível do mar, em um terreno montanhoso e desafiador. Foto: Flickr Paul Q. Warren
Descoberta em 1988, a Grasberg é famosa por suas vastas reservas de minério, contendo uma das maiores concentrações de ouro e cobre. Foto: Reprodução do X @halimi1989
Carrapateena (Austrália): Localizada no remoto e árido Gawler Craton, na Austrália Meridional, essa mina começou a ser construída em 2016. As operações de mineração começaram em 2018. Foto: Divulgação
A produção anual prevista da Carrapateena é de 425.000 toneladas de cobre concentrado. Foto: Divulgação
Totten (Canadá): Localizada na província de Ontário, essa mina é conhecida por sua produção de níquel e cobre e faz parte do portfólio da Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo. Foto: Divulgação
As operações na mina Totten foram iniciadas em 2014, após a conclusão da construção e do desenvolvimento da infraestrutura necessária para a mineração subterrânea. Foto: Divulgação
Oyu Tolgoi Copper (Mongólia): Localizada no deserto de Gobi, a cerca de 80 km da fronteira com a China, é conhecida por suas vastas reservas de minerais e pelo seu impacto econômico regional. Foto: Sino-German Urbanisation Partnership /Wikimédia/Commons
A produção anual da mina é significativa, com capacidade para produzir centenas de milhares de toneladas de cobre e uma quantidade substancial de ouro. Foto: Flickr Cloud Gate Blue
Neves-Corvo (Portugal): Situada no município de Castro Verde, no Baixo Alentejo, é uma das maiores minas em atividade na Europa e um dos mais importantes projetos de mineração do país. Foto: Divulgação
A exploração do depósito começou na década de 1980, e a mina foi oficialmente inaugurada em 1988. A mina produz cerca de 4 milhões de toneladas de minério por ano, equivalente a aproximadamente 150 mil toneladas de cobre. Foto: - Reprodução de Youtube
Mina de Cobre Salobo (Brasil): Localizada no municÃpio de MarabÃ¡, no ParÃ¡, Ã© a maior mina de cobre da AmÃ©rica Latina. Ã? conhecida por suas vastas reservas e produÃ§Ã£o significativa de cobre e ouro. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
A área é famosa por sua riqueza mineral e faz parte do complexo mineral Carajás, que abriga algumas das maiores reservas de minério do mundo. Foto: Divulgação