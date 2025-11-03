Doçura e sabor: Mel para todos os gostos

Assine
    O mel é rico em antioxidantes, substâncias que tém a capacidade de proteger as células contra o envelhecimento precoce, revigorando o organismo. Foto: Reprodução do site pixabay.com/pt/photos/querida-jarros-de-mel-
    O mel diminui os níveis de colesterol "ruim" (LDL) e aumenta o colesterol "bom" (HDL) do corpo. Ainda ajuda a regular os níveis de triglicerídeo. Evita acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doenças cardíacas. Foto: daria yakovleva pixabay
    O mel tem ação antimicrobiana, combatendo infecções causadas por fungos, vírus e bactérias e aliviando a dor de garganta e a tosse. Foto: Divulgação Agro2.0
    A substituição do açúcar pelo mel, usado como adoçante natural, ajuda a manter a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue. Foto: master1305 - freepik
    O mel possui propriedades que reduzem o tempo de cicatrização. Ele esteriliza feridas reduzindo a dor, o cheiro e o tamanho, facilitando a cura. É considerado mais eficaz do que alguns curativos. Foto: Reprodução do site metropoles.com/bela-jornada
    O mel reduz a inflamação e inchaço da garganta e dos pulmões, sendo eficiente ainda nos casos de gripe e resfriado, melhorando também a qualidade do sono. Foto: silviarita pixabay
    O mel é um prebiótico muito potente que nutre as bactérias boas que vivem no organismo. Facilita a digestão e ajuda a regular o intestino. Pode ser batido com frutas para vitaminas. Foto: Reprodução do site vix.com/pt/bdm/corpo/
    O mel fica Ã³timo em frutas, cruas ou assadas, sorvetes e queijos. Pode ser usado nas mais variadas combinaÃ§Ãµes tanto frias como aquecidas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site institucional.beevabrazil.com
    Mel também combina com pães, bolos, biscoitos, tapiocas e panquecas. E cai muito bem sobre produtos crocantes, como as torradas compradas prontas ou feitas na hora na torradeira. Foto: Reprodução do site receitas.globo.com/panqueca-americana
    E é ótimo adoçante natural para chás. O chá de mel com canela, por exemplo, ajuda a melhorar o processo digestivo como um todo. E com a vantagem de deixar um cheiro delicioso na cozinha. Foto: Reprodução do site chabeneficios.com.br/mel-no-cha
    O uso do mel no lugar do açúcar também melhora a memória e os níveis de ansiedade, sendo especialmente recomendado para mulheres na menopausa e pós-menopausa. Foto: Reprodução do site organici.pt/product/favos-de-mel
    O mel possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, que reduzem o sangramento e aliviam a dor e a coceira causadas pelas hemorroidas. Basta misturar mel, azeite e cera de abelha e aplicar no local. Foto: Lolame pixabay
    O mel não é aconselhado para crianças até 3 anos de idade porque o intestino, ainda imaturo, pode permitir a entrada de pequenos microorganismos, presentes no mel, que podem causar infecções Foto: Reprodução do site abelha.org.br
    Mas, a partir dos 3 anos, o mel é indicado para os lanches, sendo um bom acompanhamento. Mostrar às crianças como colocar mel no mamão, por exemplo, pode ser divertido e saboroso. Foto: Reprodução do site colmeia.blog.br/beneficios-do-consumo-de-mamao-e-mel
    Existem vários tipos de mel, todos saudáveis. A escolha depende do gosto pessoal, conforme o sabor e o odor do produto. Foto: Freepik
    Mel de laranjeira - Produzido em Minas Gerais e São Paulo, tem cor clara, aroma suave e sabor levemente cítrico. Ajuda a combater a insônia. Foto: Freepik
    Mel de eucalipto - Um dos tipos mais populares, é muito usado para aliviar dor de garganta, sinusite e resfriados por conta de sua ação expectorante. Foto: Divulgação Aires Mariga Governo de Santa Catarina
    Mel de uruçu - Produzido no Nordeste, é amarelado e tem sabor puxado para o própolis. Sua fabricação é feita por abelhas sem ferrão - "uruçu" vem do tupi "eiru su", que significa "abelha grande". Tem bastante água. Foto: Divulgação Agro20
    Mel de borá - Produzido no Sudeste, diferencia-se porque tem sabor puxado para o salgado e é levemente ácido. Por isso, ele é muito usado para acompanhar queijos, peixes e pratos mais elaborados. Foto: Divulgação João Shop
    Mel de cipó-uva - Muito usado na medicina popular, ajuda a aliviar cólicas intestinais, dores nos rins, atua como desintoxicante natural e ajuda o corpo a reter magnésio. Tem coloração âmbar clara e sabor adocicado. Foto: Divulgação Casa Roncador
    Mel jataí - Produzido em todo o Brasil, tem cor clara e sabor levemente ácido. Ameniza os sintomas de gripe, com ação descongestionante. Aumenta a imunidade do organismo. Foto: Divulgação Mercado livre
    Mel de caju - Feito com suco da fruta, é muito utilizado como remédio para anemia: concentrar seis vezes mais vitamina C do que o fruto - nutriente indispensável para a absorção de ferro pelo organismo. Foto: Three shots pixabay
    Pessoas com diabetes não devem consumir mel, pois, embora ele tenha um índice glicêmico menor que o açúcar comum, eleva a taxa de glicose do sangue. Foto: Domínio público
    1 colher de sopa de mel tem 18 calorias, 5g de carboidratos, 0,6 mg de cálcio, 0,3 mg de magnésio, 6 mg de potássio, 0,4 mg de sódio, 1,86g de glicose e 2,28g de frutose. Foto: Divulgação Agro2.0
