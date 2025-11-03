Assine
Separação do continente: África está se desmembrando

LA
Lance
  Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente.
    Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente. Foto: Reprodução
  Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas
    Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas Foto: Youtube Canal Nation
  A descoberta foi publicada pela revista especializada "Geophysical Research Letters",
    A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”, Foto: Youtube Canal Nation
  Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano.
    Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano. Foto: Imagem de Alexander Antropov por Pixabay
  As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras.
    As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
  "A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis.
  O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África
    O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África Foto: Twitter @NTVnewsroom
  Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente.
    Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente. Foto: Peter Fitzgerald - Wikimédia Commons
  A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites.
    A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites. Foto: Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons
  Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos.
    Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos. Foto: Sémhur - Wikimédia Commons
  O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar.
    O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar. Foto: Reprodução e Reprodução de Twitter
  O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente.
    O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
  A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras.
    A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras. Foto: Arcturian por Pixabay
  Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia.
    Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia. Foto: Roma Neus wikimedia commons
  "Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica", disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News
  Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores.
    Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
  Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez.
    Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez. Foto: Youtube Canal Nation
  A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas.
    A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas. Foto: Reprodução
  É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia.
    É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
  No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África.
    No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África. Foto: Reprodução Twitter
