Separação do continente: África está se desmembrando
Ao longo dos milênios, essas terras foram se separando lentamente. Foto: Reprodução
Agora a formação de uma fenda gigante chama atenção dos cientistas Foto: Youtube Canal Nation
A descoberta foi publicada pela revista especializada “Geophysical Research Letters”, Foto: Youtube Canal Nation
Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano. Foto: Imagem de Alexander Antropov por Pixabay
As placas tectônicas existem em diversas partes do mundo. São gigantescos blocos rochosos que formam a crosta terrestre e que têm movimento constante, provocando aproximação ou afastamento umas das outras. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
"A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Foto: Gylfi Gylfason/Pixabay
O Vale da Fenda tem extensão de 6,4 mil quilômetros e se alastra desde a Jordânia, no sudoeste da Ásia, até o centro de Moçambique, mais ao sul da África Foto: Twitter @NTVnewsroom
Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia estão se separando gradualmente do resto do continente. Foto: Peter Fitzgerald - Wikimédia Commons
A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites. Foto: Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons
Esse processo geológico deverá culminar na separação plena dos territórios em cerca de 50.000 anos. Foto: Sémhur - Wikimédia Commons
O continente africano irá se dividir dando origem à formação de um novo mar. Foto: Reprodução e Reprodução de Twitter
O processo está acontecendo na junção tripla do Afar, a interseção das placas Núbia, Somali e Arábica, localizada no leste do continente. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras. Foto: Arcturian por Pixabay
Em 18/3/2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia. Foto: Roma Neus wikimedia commons
"Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica", disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News Foto: Divulgação
Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores. Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
Os cientistas localizaram o ponto onde, muito profundamente no subsolo, o continente abriu-se pela primeira vez. Foto: Youtube Canal Nation
A África tem que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados onde vivem 1,2 bilhão de pessoas. Foto: Reprodução
É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África. Foto: Reprodução Twitter