Estilo de Vida
Influenciador que se ‘casou’ com 9 mulheres recebeu mensagens de “homens carentes”
Desde 2021, ele defende publicamente o "amor livre" e relacionamentos não monogâmicos. Foto: Reprodução/@arthurourso
Em 2022, ele gerou polêmica nas redes sociais por ter se casado simbolicamente com nove mulheres. Foto: Divulgação
Sua postura, que despertou tanto admiração quanto controvérsia, revelou um fenômeno inesperado. Foto: Reprodução/@arthurourso
Acontece que o influenciador passou a receber uma enxurrada de mensagens de homens que demonstravam uma profunda carência emocional. Foto: Reprodução/Instagram
"Recebo todos os dias mensagens como 'queria estar no seu lugar', 'deve ser ótimo ter várias mulheres cuidando de você'", contou o influencer. Foto: Divulgação
"Aos poucos, fui entendendo que o que esses homens buscam não é liberdade afetiva, mas um tipo de acolhimento quase maternal. Não querem parceiras, querem alguém que os cuide incondicionalmente", explicou. Foto: Divulgação
O influenciador admitiu que só conseguiu identificar esse padrão nos outros quando reconheceu traços semelhantes em sua própria vida. Foto: Divulgação
"Durante muito tempo, eu mesmo confundia amor com cuidado absoluto. Só entendi que vivia o Complexo de Édipo depois de anos de terapia", afirmou. Foto: Divulgação/CO Assessoria
"Esperava que as mulheres me acolhessem emocionalmente o tempo todo, sem perceber que isso não era saudável", relatou ele. Foto: Divulgação
O conceito psicanalítico do Complexo de Édipo, desenvolvido por Sigmund Freud, descreve a fixação infantil pela figura materna e a dificuldade em superá-la na vida adulta. Foto: Alisa Dyson/Pixabay
Segundo o influenciador, ele vê os homens frustrados porque as mulheres "cobram diálogo, atitude e maturidade" dentro dos relacionamentos. Foto: Divulgação
"Amadurecer emocionalmente exige responsabilidade. Não dá pra jogar nas costas da parceira a tarefa de preencher o que falta em você", opinou Arhur. Foto: Divulgação
"Amar alguém não é o mesmo que ser cuidado como um menino e confundir essas coisas leva a relacionamentos desequilibrados", concluiu. Foto: Reprodução/@arthurourso
Em 2023, ele viralizou na internet divulgar a construção de uma "mansão do amor livre", com direito a 20 ambientes e até cama de ouro. Foto: Montagem/Divulgação