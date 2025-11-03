Celebridades e TV
Revelações de Maria Fernanda Cândido: ‘casada três vezes’ com o mesmo homem
Discreta sobre a vida pessoal, a atriz fez uma rara declaração sobre o casamento e trajetória duradoura do casal. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Ela disse: "A nossa experiência se renovou ao longo de duas décadas. Poderia dizer que, dentro desse tempo, me casei três vezes com o mesmo homem. E aí é engraçado porque, dessa maneira, a paixão reacende, de novo e de novo. É uma relação que se recicla, a gente continua com a mesma parceria. Mas nada é fácil“. Foto: Divulgação
Sobre a diferença cultural entre França e Brasil, comentou: É difícil para mim. Vou dar um exemplo: gosto de chegar a uma boulangerie e dar bom dia, puxar papo com a dona, elogiar as tortas de morango… Isso é considerado quase uma ofensa, um desrespeito com quem está esperando para ser atendido“. Foto: Wikimedia Commons Kacy Bao
Saiba a trajetória dessa atriz que conquistou admiração e prestigio não apenas no Brasil, mas também em Hollywood, participando de grandes produções. Foto: Reprodução Instagram
Maria Fernanda Cândido nasceu em Londrina, no Paraná. Ela é descendente de italianos. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Quando Maria Fernanda tinha apenas 4 anos de idade, sua família se mudou para Curitiba. Aos 12 anos, ela foi morar em São Paulo. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Aos 14, Cândido foi "descoberta" por uma vizinha e virou modelo internacional. Com 15, por exemplo, ela já desfilava em Paris e Nova York, para grandes marcas. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Em 1994, ano em que completou 20 anos, Maria Fernanda ingressou no curso de terapia ocupacional, mas precisou trancar no terceiro ano por conta de sua agenda como modelo e depois como atriz. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Por isso, ela só se formou em 2003. Por outro lado, Fernanda já havia concluído , em 1996, em um curso de cinema e televisão. Foto: @mariafernandacandidooficial
Falando em televisão, ela ingressou na área em 1997, gravando a abertura da novela "A Indomada", na Globo. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
No mesmo ano, participou de sua primeira peça de teatro: "Anchieta, Nossa História". Depois, participou de algumas novelas do SBT e na Band. Foto: @mariafernandacandidooficial
Sua carreira mudou radicalmente em 1999, quando participou da novela "Terra Nostra", da Globo. A obra foi até 2000, mas até hoje é lembrada pelos internautas. Foto: Divulgação Viva
Em 2000, foi eleita a mulher mais bonita do Século, em uma votação promovida pelo Foto: Divulgação/Stéphane Rolland
Fernanda chegou a ser comparada a Sophia Loren (foto) quando esta era jovem. Foto: domínio público
Ainda naquele ano, ela ganhou vários prêmios e acabou sendo convidada para ser protagonista da novela "Aquarela do Brasil". Foto: @mariafernandacandidooficial
Assim, aos poucos ela foi deixando a carreira de modelo e investindo nas artes cênicas. Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
A beleza, o talento, o charme, a facilidade em falar italiano e, principalmente, a competência dela a fizeram ser convidada para participar de vários filmes italianos, como "Il Traditore" (2019) e "Bastardi a Mano Armata" (2021). Foto: senna.org.br wikimedia commons
Já em 2023, atuou no francês "Les Chambres des Merveilles". Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
Em 2022, Maria Fernanda Cândido participou de "Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore", uma continuação da saga Harry Potter. Foto: Reprodução Youtube
No Brasil, um trabalho recente de sucesso dela foi na novela "A Força do Querer", de 2017, na Rede Globo. No mesmo ano e na mesma emissora, participou da série "Dois Irmãos". Foto: Instagram @mariafernandacandidooficial
A estrelou o filme "O Agente Secreto", ao lado de Wagner Moura, produção que foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. Foto: Divulgação