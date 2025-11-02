Fóssil de vaga-lume pré-histórico é encontrado no sudeste da Ásia

No primeiro momento, o inseto enganou os cientistas, já que suas antenas são serradas, como os besouros Elateridae modernos, conhecidos pelos sons de clique que produzem. Com uma análise mais profunda, chegou-se à conclusão que eles possuíam o órgão abdominal responsável por produzir o brilho dos vaga-lumes. Foto: Flickr Vanessa