Estados Unidos e Chile disputam título de ‘árvore mais antiga do planeta’

Gran Abuelo (Chile) - É um cipreste-da-Patagônia - Há uma polêmica em relação a essa árvore. Enquanto algumas fontes atribuem uma idade de 3.646 anos para ela, outras defendem que análises de anéis da árvore mostram uma idade mais antiga, de 5.846 anos. Neste caso, seria mais velha até do que a Matusalém. Foto: Yiyo Zamorano wikimedia commons