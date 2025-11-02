Assine
Cidades da América do Norte onde chove com frequência

    Enquanto as chuvas são essenciais para a biodiversidade e o abastecimento de água, elas podem causar inundações, trânsito complicado e danos à infraestrutura. Foto: Roman Pohorecki pexels
  • Ketchikan (Alasca, EUA) – Localizada no sudeste do Alasca, recebe umidade constante do Pacífico. Isso mantém suas florestas exuberantes, mas chuvas intensas e neblina são comuns.
    Ketchikan (Alasca, EUA) – Localizada no sudeste do Alasca, recebe umidade constante do Pacífico. Isso mantém suas florestas exuberantes, mas chuvas intensas e neblina são comuns. Foto: Divulgação/Alaska DOT/PF
  • Mobile (Alabama, EUA) – O clima subtropical e a proximidade com o Golfo do México trazem tempestades frequentes. Isso favorece a vegetação, mas também gera risco de furacões e enchentes
    Mobile (Alabama, EUA) – O clima subtropical e a proximidade com o Golfo do México trazem tempestades frequentes. Isso favorece a vegetação, mas também gera risco de furacões e enchentes Foto: Domínio Público pexels pixabay
  • New Orleans (Louisiana, EUA) – A cidade recebe chuvas abundantes devido à umidade do Golfo do México. Isso mantém os pântanos vivos, mas inundações e furacões são ameaças constantes.
    New Orleans (Louisiana, EUA) – A cidade recebe chuvas abundantes devido à umidade do Golfo do México. Isso mantém os pântanos vivos, mas inundações e furacões são ameaças constantes. Foto: Scott Webb pexels
  • Seattle (Washington, EUA) – A umidade do Oceano Pacífico e o efeito das montanhas causam chuvas finas e persistentes. Isso mantém as florestas saudáveis, mas os dias nublados são frequentes.
    Seattle (Washington, EUA) – A umidade do Oceano Pacífico e o efeito das montanhas causam chuvas finas e persistentes. Isso mantém as florestas saudáveis, mas os dias nublados são frequentes. Foto: Ron Clausen - wikimedia commons
  • Miami (Flórida, EUA) – O clima tropical traz chuvas fortes, especialmente no verão. Isso alimenta os Everglades, mas tempestades podem provocar enchentes e furacões.
    Miami (Flórida, EUA) – O clima tropical traz chuvas fortes, especialmente no verão. Isso alimenta os Everglades, mas tempestades podem provocar enchentes e furacões. Foto: Averette wikimedia commons
  • Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá) – A cidade recebe umidade intensa do Pacífico e chuvas durante grande parte do ano. Isso mantém suas florestas verdes, mas o tempo chuvoso pode ser desmotivador.
    Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá) – A cidade recebe umidade intensa do Pacífico e chuvas durante grande parte do ano. Isso mantém suas florestas verdes, mas o tempo chuvoso pode ser desmotivador. Foto: Lee Robinson Unsplash
  • Hilo (Havaí, EUA) – A umidade trazida pelo Pacífico faz de Hilo uma das cidades mais chuvosas dos EUA. Isso ajuda na fertilidade do solo vulcânico, mas pode atrapalhar o turismo.
    Hilo (Havaí, EUA) – A umidade trazida pelo Pacífico faz de Hilo uma das cidades mais chuvosas dos EUA. Isso ajuda na fertilidade do solo vulcânico, mas pode atrapalhar o turismo. Foto: Dinker commons.wikimedia
  • Toronto (Ontário, Canadá) – O clima continental e a influência dos Grandes Lagos trazem chuvas regulares. Isso contribui para a abundância de água potável, mas pode causar enchentes repentinas
    Toronto (Ontário, Canadá) – O clima continental e a influência dos Grandes Lagos trazem chuvas regulares. Isso contribui para a abundância de água potável, mas pode causar enchentes repentinas Foto: Imagem de Yinan Chen por Pixabay
  • Charleston (Carolina do Sul, EUA) – A umidade do Atlântico e as tempestades tropicais trazem chuvas intensas. Isso mantém os pântanos e florestas, mas aumenta o risco de inundações.
    Charleston (Carolina do Sul, EUA) – A umidade do Atlântico e as tempestades tropicais trazem chuvas intensas. Isso mantém os pântanos e florestas, mas aumenta o risco de inundações. Foto: Spencer Means wikimedia commons
  • Portland (Oregon, EUA) – A cidade tem chuvas frequentes devido à proximidade com o Pacífico e barreiras montanhosas. Isso favorece a agricultura e florestas, mas o céu cinza predomina.
    Portland (Oregon, EUA) – A cidade tem chuvas frequentes devido à proximidade com o Pacífico e barreiras montanhosas. Isso favorece a agricultura e florestas, mas o céu cinza predomina. Foto: wikimedia commons Falling-cosmosis
  • Québec (Canadá) – O clima continental traz chuvas no verão e neve intensa no inverno. Isso mantém os rios e lagos cheios, mas pode causar alagamentos.
    Québec (Canadá) – O clima continental traz chuvas no verão e neve intensa no inverno. Isso mantém os rios e lagos cheios, mas pode causar alagamentos. Foto: Imagem de festivio por Pixabay
  • Tampa (Flórida, EUA) – O clima tropical gera chuvas intensas, especialmente no verão. Isso mantém a vegetação rica, mas a cidade é vulnerável a tempestades e furacões.
    Tampa (Flórida, EUA) – O clima tropical gera chuvas intensas, especialmente no verão. Isso mantém a vegetação rica, mas a cidade é vulnerável a tempestades e furacões. Foto: wikimedia commons Eric Statzer
  • Halifax (Nova Escócia, Canadá) – A cidade recebe muitas chuvas devido à influência do Atlântico. Isso beneficia a pesca e os portos, mas tempestades frequentes podem atrapalhar a vida urbana.
    Halifax (Nova Escócia, Canadá) – A cidade recebe muitas chuvas devido à influência do Atlântico. Isso beneficia a pesca e os portos, mas tempestades frequentes podem atrapalhar a vida urbana. Foto: Tony Webster wikimedia commons
