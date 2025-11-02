Animais
Construções transparentes surpreendem e matam pássaros em voo
Esse prédio é um grande centro de convenções repleto de painéis de vidro em Chicago. Nele, as aves mortas colidem com o vidro, algo que tem se intensificado e aumentado a frequência. Foto: Daryl Coldren / Field Museum)
Nesse caso, quase mil aves morreram após colidirem com o prédio espelhado. Cientistas afirmaram que dezenas de espécies foram afetadas. Essa não foi a primeira vez que aves apareceram mortas no entorno do centro de convenções de Chicago. Foto: Daryl Coldren / Field Museum)
Na ocasião a McCormick Place reconheceu o problema e disse que estava “consultando especialistas para identificar as melhores opções para soluções imediatas e de longo prazo”. Foto: Reprodução / Instagram / @mccormickplace
As aves migram à noite e a iluminação artificial pode ofuscar a navegação noturna dos animais, levando a colisões com superfícies refletivas ou edifícios envidraçados. Foto: Reprodução / Instagram / @mccormickplace
Um estudo foi publicado na revista Nature Communications e analisou o tamanho dessa ameaça para os animais. Foto: Reprodução / Instagram / @mccormickplace
Usando dados de radar meteorológico, os cientistas descobriram que a luz artificial é um indicador principal de onde as aves vão pousar em suas longas jornadas. Com as luzes da cidade agindo como faróis brilhantes, elas estão sendo atraídas para áreas urbanas. Foto: Reprodução / Instagram / @mccormickplace
Recentemente, uma mansão espelhada foi construída no deserto, nos Estados Unidos, e fica oculta porque reflete na fachada a paisagem ao redor. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
Os proprietários Chris e Roberta Hanley encomendaram o projeto do arquiteto Tomas Orsinski. E a ideia é que a paisagem se refletisse nos espelhos, tornando a casa parte do cenário natural. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
A mansão fica no deserto de Joshua Tree, na Califórnia, a 200 km da cidade de Los Angeles. A construção foi inspirada no filme de ficção científica "2001, uma Odisseia no Espaço". Foto: Instagram @theinvisiblehouse
O imóvel ocupa 27 hectares numa área que tem paisagem árida, mas atraente. A casa tem 510 metros quadrados, com cômodos confortáveis e infraestrutura sofisticada Foto: Instagram @theinvisiblehouse
O vidro Solarcool filtra os raios ultravioleta nocivos do calor do deserto e mantém o ambiente interno fresco. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
Além disso, o telhado de espuma e um sistema de energia solar dão sustentabilidade ambiental à residência. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
Dentro da casa, uma piscina de 30 metros de comprimento foi construída numa área para projeção de filmes , que tem uma parede de 20 metros quadrados. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
A casa tem 3 suítes (quartos com banheiro privativo), com a vista magnífica do deserto. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
A cozinha tem piso de concreto e superfícies de mármore, com fornos duplos, freezer, geladeira e eletrodomésticos sofisticados. Bancadas com vista da natureza exterior. Foto: Divulgação
A casa fica a 10 minutos do centro de Joshua Tree, de modo que os ocupantes podem também sair com frequência da residência para frequentar uma área movimentada e com infraestrutura para as compras. Foto: Instagram @theinvisiblehouse
O nome se deve à chamada Árvore de Josué (na tradução), que tem um formato único e que é muito abundante na região. Foto: Imagem de Frauke Feind por Pixabay
Além da árvore típica, a região tem natureza em que se destacam a floresta de cactos (foto) e uma formação geológica chamada de Matacão. Foto: domínio público
Os matacões, que chamam atenção na paisagem, são grandes massas de rochas que afloram e são chamados também de rochedos. Foto: patricia R wikimedia commons
Pesquisadores encontraram vestígios de ocupação humana de 5 mil anos atrás no parque. E também peças que foram usadas por indígenas. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
O parque é uma área com fauna diversificada, adaptada à vida no deserto, incluindo esquilo, rato-canguru, cascavel, lince-pardo e lebre. Foto: Flickr Joshua Tree National Park
-
Ali também vivem espécies variadas de aves, como águia dourada, búteo de cauda vermelha, corvo e falcão americano. Foto: Flickr Joshua Tree National Park
Para alugar a casa, no deserto, é preciso desembolsar até US$ 6.000 por noite. Foto: Instagram @theinvisiblehouse