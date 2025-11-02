Celebridades e TV
Matt Damon, 55 anos: a trajetória do astro que se casou com a bartender do bar ele frequentava
As filmagens devem começar no segundo semestre de 2026. George Clooney, que também atua como produtor-executivo, destacou que a amizade entre os colegas de elenco, incluindo Julia Roberts, Brad Pitt e Don Cheadle facilita todo o processo. Foto: Divulgação
Damon, que esteve em todos os filmes anteriores da trilogia dirigida por Steven Soderbergh, deve retornar para continuar sua icônica participação na saga, iniciada em 2001 com “Onze Homens e um Segredo”. Foto: Divulgação
Um dos atores mais queridos de Hollywood, Matt Damon nasceu no dia 8 de Outubro de 1970 em Cambridge, em Massachusetts, sendo filho de Kent Telfer, um corretor da bolsa, e Nancy Carlsson-Paige, uma professora universitária de educação, da Universidade de Lesley. Além disso, seu irmão Kyle, é um escultor e artista. Foto: Instagram @matt_damon_official
Após seus pais se divorciarem, Damon e seu irmão se mudaram com sua mãe e viveram em uma casa comunal de seis famílias. Ele cresceu perto do ator Ben Affleck, amigo e colaborador em vários filmes ao longo de sua carreira. Foto: Instagram @matt_damon_official
Apaixonado pelas artes cênicas, Damon trabalhou como ator em várias produções teatrais do ensino médio. Ele estudou na Universidade Harvard, de 1988 a 1992, mas não se formou, saindo da universidade para prosseguir sua carreira de ator em Los Angeles. Foto: Instagram @matt_damon_official
Após concluir o colegial, o artista conseguiu seus primeiros papéis no cinema. Foram nos filmes "Três Mulheres, Três Amores" em 1988, "O Preço da Paixão" e "Campo dos Sonhos". Foto: Divulgação
Durante os anos 90, ele atuou em diversos filmes, ganhando fama e prestígio. Títulos como "Código de Honra", "Gerônimo: Uma lenda americana", "Os Bons e Velhos Companheiros", "Dias de Glória", "Coragem Sobre Fogo", "Procura-se Amy" e "O Homem que Fazia Chover". Foto: Divulgação
O apogeu da qualidade de suas atuações veio no filme "Gênio Indomável" em 1997, que atuou e escreveu junto com o amigo Ben Affleck, rendendo um Oscar para a dupla de Melhor Roteiro Original. Foto: Instagram @matt_damon_official
Estrelado pela dupla e Robin Williams, a obra cinematográfica rendeu nove nomeações para Oscar. O filme, dirigido por Gus Van Sant, além do prêmio de roteiro, garantiu a Robin Williams o Oscar de melhor ator (coadjuvante/secundário). Foto: Divulgação Oscar
Um outro marcante trabalho de Damon foi no filme "O Resgate do Soldado Ryan", de Steven Spielberg, em 1998, onde interpretou o soldado James Francis Ryan, paraquedista que teve seus três irmãos mortos em combate. Foto: Divulgação
Em 1999, Damon protagonizou o filme "O Talentoso Ripley". Seu personagem, Tom Ripley possui um dom incomum: capaz de imitar, com perfeição, a assinatura, a voz, o modo de se mexer, tudo numa pessoa. Foto: Divulgação
A trilogia de filmes, inicialmente um remake do longa de mesmo nome de 1960, começou, em 2001, com "11 Homens e um Segredo" e foi um dos maiores sucessos comerciais daquele ano. Foto: Divulgação
Em 2004, Matt participou da sequÃªncia "Doze Homens e Outro Segredo" e trÃªs anos depois emendou "Treze Homens e um Novo Segredo ", ao lado de George Clooney e Brad Pitt. Foto: ReproduÃ§Ã£o / Onze Homens e Um Segredo
Matt Damon se tornou o protagonista de uma série de filmes alemã-americana de ação, espionagem e suspense, baseada no personagem literário Jason Bourne. Ao todo, foram cinco filmes, sendo o primeiro deles "A identidade Bourne", em 2002. Foto: Divulgação
O ator participou de quatro filmes da sequência, ficando de fora apenas de "O legado Bourne". Na ocasião, o artista anunciou que não estaria presente devido à desistência de Paul Greengrass de tocar o projeto. Em 2007, recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Foto: Divulgação
O artista também esteve no elenco de "Contágio" e "Os Agentes do Destino", assim como fez uma rápida participação em "Deadpool 2" e "Ford v Ferrari". Um ator consagrado, com muitos papéis marcantes na carreira. Foto: Divulgação
Em "Elysium ", a secretária do governo Rhodes (Jodie Foster) faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso da cidade, porém um pobre cidadão da Terra (Matt Damon) tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. Foto: Divulgação
Na sequência da carreira, Damon também participou da obra "Interestelar", filme do diretor Christopher Nolan. A trama conta a história de um grupo de exploradores que faz uso de uma nova ferramenta para viajar no espaço. Foto: Divulgação
Matt Damon fez uma breve aparição em "Thor: Ragnarok", depois do convite de Taika Waititi e Chris Hemsworth: "Esses caras são muito engraçados, e Taika comanda o set de um jeito bem divertido. Foi uma experiência leve para mim", disse o ator. Foto: Divulgação
Depois de alguns fracassos de bilheteria, Matt Damon fez parte de "Oppenheimer" e quebrou essa sequência. Ele interpreta o general Leslie Groves no longa-metragem de Christopher Nolan, um filme biográfico sobre o pai da bomba atômica estrelado por Cillian Murphy. Foto: Divulgação
O filme arrecadou mais de US$ 556 milhões em todo o mundo. Com um custo de US$ 100 milhões, a obra foi mais do que bem-sucedida nas bilheterias. Foto: montagem / wikimedia commons / reprodução oppenheimer
Em 2024, protagonizou "Os Provocadores", co-escrito por Casey Affleck e dirigido por Doug Liman. Nele, o artista reencontrou Liman após terem colaborado há mais de 20 anos com o sucesso "A Identidade Bourne". Foto: Instagram @matt_damon_official
Ao longo da carreira, foi indicado ao Oscar, em 2016, por "Perdido em Marte" e, em 2010, a melhor ator coadjuvante por "Invictus". No entanto, não conseguiu ganhar as estatuetas, ficando o Globo de Ouro pelo primeiro. Além disso, recusou interpretar Jake Sully (Sam Worthington) em Avatar, maior bilheteria da história. Foto: divulgação
Matt Damon é casado com a argentina Luciana Barroso. Eles se conheceram em 2003, época em que Damon filmava “Ligado em Você”, em Miami. Ele e colegas foram a um bar onde ela trabalhava como bartender. O casal tem três filhas — Isabella (nascida em 11/06/2006), Gia (20/08/2008) e Stella (20/10/2010) — além de Alexia (nascida em 1998), fruto de um relacionamento anterior de Luciana. Foto: Instagram @matt_damon_official