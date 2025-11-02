Matt Damon, 55 anos: a trajetória do astro que se casou com a bartender do bar ele frequentava

Um dos atores mais queridos de Hollywood, Matt Damon nasceu no dia 8 de Outubro de 1970 em Cambridge, em Massachusetts, sendo filho de Kent Telfer, um corretor da bolsa, e Nancy Carlsson-Paige, uma professora universitária de educação, da Universidade de Lesley. Além disso, seu irmão Kyle, é um escultor e artista. Foto: Instagram @matt_damon_official