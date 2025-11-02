Animais
Caravelas-portuguesas reaparecem no litoral de SP e aumentam risco de queimaduras graves
-
Segundo o biólogo Eric Comin, ventos e temperatura da água favorecem o surgimento da espécie nesta época. A caravela se move com uma bolsa flutuante e libera substância urticante ao contato com os tentáculos, causando reações intensas. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Os sintomas após o contato com a caravela incluem dor intensa, bolhas, inchaço, calafrios, náuseas e até parada respiratória. Mesmo exemplares mortos continuam perigosos, e o simples toque nos tentáculos já é suficiente para provocar queimaduras sérias. Foto: Ruan Luz/Divulgação
-
Em caso de queimadura, não use água doce nem areia. Aplique vinagre na região afetada, remova os tentáculos com pinça ou barbeador e evite coçar. Observar a faixa de areia antes de entrar no mar pode evitar acidentes. Fique atento a relatos de aparecimento da espécie na região. Foto: site https://www.iguiecologia.com/
-
Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech (foto), aliás, criaram uma água-viva biônica que vai auxiliar nos estudos sobre as profundezas do oceano. Foto: Kevin Stanchfield wikimedia commons
-
-
Eles explicaram que fizeram um implante de um dispositivo microeletrônico numa água-viva real, de modo que ela consiga nadar 4,5 metros mais rápido do que o animal normal. E vai transmitir informações sobre temperatura, salinidade e níveis de oxigênio. Foto: Divulgação Caltech
-
Águas-vivas sao seres que, volta e meia, se destacam na mídia. Recentemente, um pesquisador brasileiro participou de uma descoberta no Oceano Pacífico. O professor André Carrara Morandini, da Universidade de São Paulo (USP), se uniu a cientistas japoneses na identificação de uma nova espécie de água-viva. Foto: Divulgação
-
Essa Ã¡gua viva habita uma formaÃ§Ã£o vulcÃ¢nica chamada de Caldeira Sumisu, nas Ilhas Ogasawara, cerca de 460 quilÃŽmetros ao sul da capital TÃ³quio. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
A espécie recebeu o nome de medusa da cruz de São Jorge em referência ao seu formato visto de cima — que lembra a cruz vermelha da bandeira inglesa. Como toda água viva ela é transparente. Mas esta tem um estômago avermelhado. Foto: Divulgação
-
No Brasil, águas vivas têm proliferado no litoral gaúcho. Desde o começo da Operação Verão no Rio Grande do Sul, em 16/12/2023, o litoral gaúcho já teve mais de 12.600 casos de lesões por água viva. Foto: Reprodução RBS TV
-
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água clara e com elevação da temperatura se torna convidativa para os banhistas e ao mesmo tempo favorece a proliferação das águas vivas. E é necessário ter cuidado. Foto: Reprodução RBS TV
-
-
Os guarda-vidas fincaram até bandeiras azuis nas praias - entre elas, a Capão da Canoa - para alertar sobre o perigo. Foto: Reprodução RBS TV
-
As Medusas, chamadas normalmente de Águas-Vivas, são seres que têm corpos formados majoritariamente por água (95%), o que ocasionou o seu nome popular. Quando se sente ameaçada, a água-viva solta um ferrão que injeta uma substância urticante na vítima, seja animal ou pessoa. Foto: vecstock por freepik
-
A pessoa ferida tem a sensação de queimadura, embora, tecnicamente, a água-viva não queime. O que ocorre, na verdade, é um envenenamento químico com toxinas. Por isso, elas são consideradas peçonhentas. E causam uma dor intensa. Foto: Domínio público
-
-
Não se deve esfregar a pele após intoxicação pela água-viva, pois isso só serve para espalhar o veneno ainda armazenado nos tentáculos. Foto: Reprodução RBS TV
-
Os bombeiros afirmam que não se deve usar água doce ou água da toneira. O correto é lavar a parte do corpo que sofreu a picada com água do mar ou vinagre. Foto: Reprodução TV Globo
-
O ideal, inclusive, é pedir ajuda aos guarda-vidas. Nas guaritas, quem é queimado costuma usar vinagre para tratar a lesão. E diz que arde bastante. Foto: Reprodução RBS TV
-
-
E cuidado: mesmo quando estão na areia, uma água-viva oferece o mesmo perigo. A capacidade de envenenar permanece por 24 horas após o momento em que ela fica fora da água. Nunca as manipule. Podem estar vivas, mesmo parecendo mortas. Foto: Imagem de Callie Maddalena-Maloney por Pixabay
-
Existem mais de mil espécies de águas vivas pelos oceanos, em todo o planeta. No Brasil, as mais comuns são Olindias sambaquiensis, Physalia Physalis e Chrysaora láctea Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
-
As águas-vivas medem entre 2 centímetros e 2 metros de comprimento. Portanto, há uma variedade grande de tamanhos. Foto: Freepik
-
-
A água-viva pode ter até 40 tentáculos, que ficam em volta da boca e auxiliam na captura do alimento. Foto: Imagem de 1045373 por Pixabay
-
As águas-vivas podem comer peixes e crustáceos. Além disso, podem ter microalgas vivendo em seus tecidos e fornecendo nutrientes por meio do processo da fotossíntese. Foto: Gdr wikimedia commons
-
Especialistas afirmam que o aquecimento global, que vem chamando atenção com altas temperaturas fora de época, fazem bem às águas-vivas e aumentam a sua proliferação. Foto: Joe por Pixabay
-
-
No Sul do Brasil, várias praias registram ocorrências de águas-vivas. Uma delas é a Praia do Cassino, que aparece no topo das listas das maiores praias do mundo, pois tem incríveis 245 quilômetros de extensão. Foto: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
-
Portanto, é uma área de grande movimento, pois, além do banho de mar, a área oferece atrações como uma estação ecológica e um complexo eólico para geração de energia limpa, entre outros atrativos. Foto: Reprodução TV Globo
-
Uma curiosidade é que existem águas-vivas que brilham na escuridão. Elas possuem órgãos bioluminescentes que provocam esse efeito. Mas nem todas são assim. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
-
-
Esse animal marinho tem até uma data comemorativa: 3 de Novembro é Dia Mundial da Água-Viva. Foto: Profberger wikimedia commons