Café raro tem valor recorde de R$ 3.600 e lote atinge R$ 3,3 milhões
-
O feito foi registrado no Guinness World Records como a xícara de café mais cara do planeta. Preparado com grãos raros e premiados da variedade Geisha e cultivado na Hacienda La Esmeralda, no Panamá, o café é filtrado manualmente em coador V60. Notas florais e frutadas, somadas à raridade do grão, justificam o valor. Foto: Divulgação/Guiness World Records
-
Além da xícara recordista, um lote de 20 quilos do mesmo café Geisha foi vendido por R$ 3,3 milhões. Isso equivale a cerca de R$ 165 mil por quilo — um marco no comércio de cafés de luxo. Dubai, assim, reforça sua imagem como capital global do consumo sofisticado com mais esse feito. Foto: Unsplash/Meshaal Al Hajali
-
O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema: Foto: pixabay
-
Como tudo surgiu - Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna". Foto: julius schorzman - wikimedia commons
-
-
Existem dois tipos - São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor. Foto: xiaojie zhao - pixabay
-
Faz bem para saúde - É verdade que exagerar no café pode trazer complicações para o seu organismo. No entanto, um estudo publicado na revista acadêmica Annals of Internal Medicine indicou que tomar cerca de três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de morte, além do fato de o café ter antioxidantes. Foto: Freepik
-
Também faz mal para a saúde - Como destacado anteriormente, o café também pode fazer mal caso seja consumido em grandes quantidades. Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto. Foto: jcomp freepik
-
-
-
Os maiores consumidores - O natural é pensar que nós brasileiros são o povo que mais consome café no mundo, já que ele está incluso na vida de tantas pessoas. Porém, segundo a OIC, os maiores consumidores de café per capita no mundo são os finlandeses, pois lá cada pessoa bebe em média cerca de 12 kg de café por ano. Foto: pixabay
-
Quem vem na sequência - Ainda de acordo com essa pesquisa, é a Noruega, com 9,9 kg por pessoa ao ano. Fechando o top 3 temos a Islândia, com 9 kg. Em quarto lugar está a Dinamarca, com 8,7 kg per capita e o top 5 é completado com a Suécia, com 8,2 kg. Foto: Pixabay
-
-
Dicas para um bom café - Existem algumas maneiras de você preparar um bom café, seja para um amigo ou para consumo próprio. Uma dica valiosa é moer os grãos o mais próximo possível da hora de preparar o café. Isso deixará o seu café mais saboroso e cheiroso. Foto: Imagem (ilustrativa) de Karolina Grabowska por Pixabay
-
Outra dica importante na hora de fazer o café é verificar se o equipamento está limpo, sem qualquer sedimento antigo que possa deixar o café amargo e rançoso. Além disso, use água mineral ou filtrada, deixando-a na temperatura ideal 90 e 95°C, principalmente no momento em que você for colocar os grãos de café. Foto: Freepik/Onlyyouqj
-
Segunda bebida mais popular do mundo - Uma curiosidade interessante sobre o café é que ele está no Top 2 de líquidos mais ingeridos no planeta Terra. Como já era de se esperar, o primeiro lugar ficou com a água, que é o líquido essencial para qualquer ser humano, Foto: Alex Padurariu Unsplash
-