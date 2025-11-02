Economia
Raro diamante de 37,4 quilates com metades distintas é descoberto na África
Diamantes rosa são extremamente raros e se formam a mais de 160 quilômetros abaixo da superfície, com sua cor surgindo de intensas deformações geológicas. O novo achado, aliás, supera todos os registros anteriores em tamanho e complexidade. Foto: Instituto Gemológico da América/Tebogo Hambira
A gema foi analisada pelo Instituto Gemológico da América, que classificou a descoberta como “extraordinária” devido ao peso elevado e à rara dicromia natural. Cristais com essas características são praticamente inéditos em pedras dessa magnitude. Foto: Instituto Gemológico da América/Tebogo Hambira
O diamante, aliás, é uma das pedras mais preciosas do planeta. Ele não existe em abundância na natureza. E enche os olhos com seu brilho magnifico. Foto: James St. John/wikimedia commons
Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre. Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente. Foto: George Hodan/Public Domain Pictures
O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante. Foto: George Hodan/public domain pictures
Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias. Foto: Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina. Foto: Imagem de MustangJoe por Pixabay
Os diamantes industriais são usados principalmente para atividade nas empresas de engenharia civil e mecânica. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
Veja agora os cinco países que são os maiores produtores de diamantes em todo o mundo. Foto: Gsmart-ao wikimedia commons
Rússia: 39,12 milhões de quilates. A mineração na Rússia começou em 1947. O país tem algumas das maiores minas e reservas de diamantes do planeta. Foto: Ptukhina Natasha/Wikimedia Commons
Botsuana: 22,8 milhões de quilates. O país encontrou uma grande mina em 1966, quando declarou independência da Grã-Bretanha. A empresa De Beers é a maior fornecedora de pedras brutas de diamante do mundo. Com o boicote de países à Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia, Botsuana vem tentando ampliar espaço no mercado. Foto: Esther Dyson/Flickr
Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região. Foto: Domínio público
República Democrática do Congo - 14 milhões de quilates. O governo do Congo tem um produtor comercial em associação com uma empresa belga. E a maior parte da produção é do setor informal, com empresas de mineração. Foto: Divulgação/IRMA
África do Sul - 9,7 milhões de quilates. Os primeiros diamantes foram achados em 1869 numa rocha azul que recebeu o nome de quimberlito. Um dos maiores depósitos é na província de Gauteng. Foto: David Brossard/Flickr
Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história. Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
Em janeiro de 2023, a Polícia Federal — em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração — prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes. Foto: zombie cygig por Pixabay
O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos. Foto: Imagem de Peter Lomas por Pixabay
Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme "Diamante de Sangue", estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connely. Foto: Divulgação