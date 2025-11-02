Entretenimento
Celebridades brasileiras que têm um pé na Rússia
-
Fernanda Montenegro é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 16 de outubro de 1929. É considerada a maior dama do teatro brasileiro, com destaque em novelas como “Belíssima”, filmes como “Central do Brasil” (que lhe rendeu indicação ao Oscar) e inúmeras peças premiadas. Foto: Viva - wikimedia commons
-
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de judeus do Leste Europeu que imigraram para o Brasil. Seu nome de batismo, Arlette Pinheiro Esteves da Silva, não preserva sobrenome russo, mas a linhagem está registrada na história familiar materna. Foto: Arquivo Nacional /FLICKR
-
Miguel Falabella é ator, diretor, roteirista e apresentador, nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 10 de outubro de 1956. Ficou famoso por séries como “Sai de Baixo”, novelas como “Avenida Brasil” e musicais teatrais, além de dublagens e direção de grandes produções. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
-
Sua origem russa vem de um ramo familiar materno, ligado à imigração judaica do Leste Europeu no início do século XX. Embora o sobrenome artístico Falabella seja italiano, a família guarda registros dessa herança eslava, sem que o nome russo tenha sido mantido publicamente. Foto: Reprodução Instagram /@miguelfalabellareal
-
-
Boris Casoy é jornalista, apresentador e ex-âncora de telejornais, nascido em São Paulo (SP) em 13 de fevereiro de 1941. Atuou em emissoras como TV Globo, SBT, TV Record e RedeTV!, marcando presença em telejornais de grande audiência e programas de comentário político. Criou o bordão "Isso é uma vergonha". Foto: Reprodução do site antenalove.com.br/noticia
-
Sua origem russa vem da família paterna, descendente de judeus russos que emigraram para o Brasil no início do século XX. O sobrenome Casoy (com variação Krasoi/Krasnoi) remete a essa herança eslava, embora ele não utilize outras formas russificadas do nome em seu trabalho. Foto: Reprodução do site faroldabahia.com.br/noticia Foto de Divulgação
-
Sandra Annenberg é jornalista e apresentadora, nascida em São Paulo (SP) em 5 de junho de 1968. Tornou-se conhecida por sua atuação no “Jornal Hoje”, “Fantástico” e “Globo Repórter”, além de coberturas jornalísticas internacionais e premiações televisivas. Foto: Reprodução do Site veja.abril.com.br/cultura/sandra-annenberg Divulgação
-
-
Sua origem russa vem da parte paterna: seu pai é descendente de judeus russos que imigraram para o Brasil. O sobrenome Annenberg indica essa herança de raízes do Leste Europeu, preservada na família e presente em sua identidade cultural. Foto: Reprodução do site tvpop.com.br/39684/sandra-annenberg foto: Raphael Dias/TV Globo
-
O ChatGPT disse: Eliana é apresentadora, empresária e ex-cantora infantil, nascida em São Paulo (SP) em 22 de novembro de 1973. Ficou conhecida por programas como “Eliana” no SBT, quadros infantis na TV Manchete e Record, além de produtos licenciados e projetos empresariais. Foto: Divulgação
-
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de famílias judaicas vindas da região do Leste Europeu, incluindo áreas da antiga Rússia e Ucrânia. O sobrenome Michaelichen, que ela não utiliza no nome artístico, é a pista da herança familiar ligada a essa imigração. Foto: Instagram
-
-
Angélica é apresentadora, atriz e ex-cantora, nascida em Santo André (SP) em 30/11/ 1973. Ficou famosa ainda criança com o programa “Clube da Criança” e consolidou carreira na TV Globo com atrações como “Vídeo Game” e “Estrelas”. Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos pontuais e a apresentar o podcast “Angélica: 50 & Tanto” (GNT/Globoplay), lançado em 2023. Foto: Reprodução do Instagram @angelicaksy
-
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes do Leste Europeu que chegaram ao Brasil no inÃcio do sÃ©culo XX. Seu sobrenome real, Ksyvickis, que nÃ£o aparece no nome artÃstico completo, evidencia essa heranÃ§a ligada Ã imigraÃ§Ã£o eslava. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal TV Globo
-
Renata Sorrah é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 21 de fevereiro de 1947. Tornou-se referência em novelas como “Senhora do Destino”, “Vale Tudo” e “A Próxima Vítima”, além de longa trajetória no teatro e papéis marcantes no cinema brasileiro. Foto: Reprodução YouTube
-
-
Sua origem russa vem da parte materna, filha de imigrante judia do Leste Europeu que chegou ao Brasil fugindo do clima político pré-Segunda Guerra. Seu sobrenome Sorrah, adaptado ao português, aponta para essa herança familiar eslava preservada na genealogia. Foto: Reprodução Instagram
-
Marcelo Médici é ator e humorista, nascido em São Paulo (SP) em 6 de janeiro de 1972. Destacou-se em novelas como “Alma Gêmea” e “Belíssima”, no humorístico “Sob Pressão” e em peças teatrais solo de grande sucesso, como “Cada Um com Seus Pobrema”. Foto: Humor Multishow wikimedia commons
-
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de famílias judaicas do Leste Europeu que imigraram para o Brasil no início do século XX. Embora o sobrenome Médici remeta à linhagem italiana, sua ancestralidade eslava é documentada em ramos familiares que não aparecem no nome artístico. Foto: Instagram
-
-
Danielle Winits é atriz, cantora e apresentadora, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 5 de dezembro de 1973. Destacou-se em novelas como “A Justiça”, “América” e “Senhora do Destino”, além de musicais e participações em cinema e teatro. Foto: Reprodução Instagram
-
Sua origem russa vem da parte materna, descendente de judeus provenientes do Leste Europeu que emigraram para o Brasil. O sobrenome Winits (variação de Winitzky/Winitz) indica essa herança de família eslava, embora tenha sido simplificado ao longo das gerações. Foto: Reprodução do site gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/danca-dos-famosos Foto: Globo / Fábio Rocha
-
Betty Gofman é atriz, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 3 de junho de 1965. Atuou em novelas como “Top Model”, “Selva de Pedra”, “A Favorita” e “A Regra do Jogo”, além de peças teatrais e filmes, consolidando carreira versátil na TV e nos palcos. Foto: Reprodução do site metropoles.com/celebridades
-
-
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes judeus do Leste Europeu que se estabeleceram no Brasil. O sobrenome Gofman preserva essa raiz cultural, comum entre famílias judaicas da antiga região russa. Foto: Reprodução do Facebook GloboInternacional/photos
-
Sérgio Hondjakoff é ator e ex-apresentador, nascido em Nova York (EUA) em 15 de agosto de 1984, mas criado no Brasil. Ficou nacionalmente conhecido como o personagem Cabeção na novela “Malhação”, além de trabalhar em produções como “Bela, a Feia” e programas de variedades. Foto: Reprodução do site veja.abril.com.br/cultura Reprodução/Instagram
-
Sua origem russa vem da parte paterna, descendente de imigrantes do Leste Europeu cuja família se estabeleceu no Brasil no século XX. O sobrenome Hondjakoff evidencia essa herança eslava, preservada apesar de não compor um nome artístico simplificado. Foto: Reprodução do site emais.estadao.com.br/noticias Foto: Kiko Cabral / Globo / Divulgação
-
-
Emerson Fittipaldi Ã© ex-piloto de FÃ³rmula 1, empresÃ¡rio e comentarista, nascido em SÃ£o Paulo (SP) em 12 de dezembro de 1946. BicampeÃ£o mundial (1972 e 1974), correu por equipes como Lotus e McLaren, tornando-se um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e tambÃ©m campeÃ£o das 500 Milhas de IndianÃ¡polis. Foto: ReproduÃ§Ã£oo do site motorsport.uol.com.br/f1/news/
-
Sua origem russa vem da parte paterna, já que seu pai, Wilson Fittipaldi Sr., era descendente de imigrantes do Leste Europeu provenientes da antiga Rússia. O sobrenome Fittipaldi, embora associado também a raízes italianas, carrega essa trajetória familiar ligada ao fluxo migratório da época. Foto: Reprodução do site f1templo.com/pilotos-campeoes
-
Daniel Filho é ator, diretor e produtor, nascido no Rio de Janeiro (RJ) em 30 de julho de 1937. Ficou conhecido por dirigir sucessos da TV Globo como “Estúpido Cupido”, “A Grande Família” (2001) e “Sandy & Júnior”, além de filmes como “Se Eu Fosse Você”. Foto: Aécio Neves wikimedia commons
-
-
Sua origem russa vem da parte paterna, já que seu pai era judeu imigrante do Leste Europeu, vindo da antiga Rússia para o Brasil. O sobrenome de batismo, Zem, indica essa linhagem eslava, embora tenha sido substituído profissionalmente por um nome artístico mais simples. Foto: Instagram