Celebridades e TV
Cidades onde nasceram canadenses que alcançaram fama internacional
-
TORONTO (Ryan Reynolds, Rachel McAdams) - Área: 630,2 km² - População: 2,9 milhões de habitantes.. - Distância até a capital Ottawa: 450 km. Foto: Divulgação/Netflix
-
Maior cidade do Canadá e capital da província de Ontário, Toronto é um importante centro financeiro, cultural e multicultural do país. Famosa por sua CN Tower, museus, galerias e bairros vibrantes, é também uma das cidades mais diversas do mundo. Foto: Imagem de therise por Pixabay
-
VANCOUVER (Seth Rogen, Cobie Smulders) - Área: 115 km² - População: 662 mil habitantes.. - Distância até Ottawa: 3.560 km. Foto: Philkon - wikimedia commons
-
Situada entre montanhas e o Oceano Pacífico, Vancouver, na Colúmbia Britânica, é conhecida por sua beleza natural, qualidade de vida e cenário artístico. É também um centro para a indústria cinematográfica e um destino popular para esportes ao ar livre. Foto: Lee Robinson Unsplash
-
-
LONDON (Ryan Gosling, Rachel McAdams) - Área: 420,6 km² - População: 430 mil habitantes - Distância até Ottawa: 630 km Foto: Reprodução Instagram
-
Localizada no sudoeste de Ontário, London é uma cidade universitária com destaque para saúde, educação e pesquisa. É famosa por seus parques, festivais culturais e o rio Tâmisa, que corta a cidade. Foto: Adam Colvin - wikimedia commons
-
LADYSMITH (Pamela Anderson) - Área: 12.04 km² - População: 9 mil habitantes - Distância até Ottawa: Cerca de 4.425 km. Foto: elevatefestival wikimedia commons
-
-
Ladysmith é uma vila na província da Columbia Britânica .Destaca-se por suas ruas arborizadas, edifícios históricos bem preservados e proximidade ao oceano. É também reconhecida por eventos culturais, como o Festival das Luzes no período natalino. Foto: A.Davey wikimedia commons
-
MONTREAL (William Shatner, Jay Baruchel) - Área: 431,5 km² - População: 1,8 milhão de habitantes - Distância até Ottawa: 200 km. Foto: reprodução instagram
-
Segunda maior cidade do Canadá e a maior da província de Quebec, Montreal é um importante centro cultural e econômico. Mistura influências francesas e inglesas, com destaque para festivais, culinária e arquitetura histórica. Foto: Taxiarchos228 wikimedia commons
-
-
NEWMARKET (Jim Carrey) Área: 38,33 km² - População: 90 mil habitantes - Distância até Ottawa: 440 km Foto: Reprodução Youtube
-
Newmarket fica localizada na provÃncia de OntÃ¡rio e faz parte da regiÃ£o metropolitana de Toronto. Reconhecida por seu charme histÃ³rico e qualidade de vida, destaca-se por parques, Ã¡reas verdes e um centro vibrante. Foto: Kelisi wikimedia commons
-
WINNIPEG (Anna Paquin) - Área: 464 km² - População: Cerca de 825 mil habitantes.. Distância até Ottawa: 2.200 km. Foto: Somewhere in Toronto wikimedia commons
-
-
Capital de Manitoba, Winnipeg é uma cidade com rica herança cultural e artística, conhecida por sua cena teatral, museus e o Festival Folclorama. A cidade também é um ponto de entrada para a região das pradarias canadenses. Foto: Reprodução do site dicasdocanada.com.br/winnipeg
-
HALIFAX (Elliot Page) - Área: 5.490 km² - População: Cerca de 480 mil habitantes. Distância até Ottawa: 1.460 km. Foto: wikimedia commons
-
Capital da Nova Escócia, Halifax é uma importante cidade portuária e cultural, conhecida por sua rica história marítima, a Cidadela e seu centro animado. Destaca-se também por suas universidades e belos litorais. Foto: Tony Webster wikimedia commons
-
-
CALGARY (Paul Gross) - Área: 825,3 km² - População: 1,4 milhão de habitantes.- Distância até Ottawa: 2.870 km. Foto:
-
Localizada na província de Alberta, Calgary é famosa pelo Calgary Stampede, seus arranha-céus e proximidade com as Montanhas Rochosas. É um centro de negócios e indústrias de petróleo no Canadá. Foto: wikimedia commons AceYYC
-
QUEBEC (Rémy Girard) - Área: 484,1 km² - População: Cerca de 550 mil (2023). Distância até Ottawa: 460 km. Foto: Lea-Kim wikimedia commons
-
-
Capital da província de Quebec, Quebec City é conhecida por seu charme europeu, com muralhas históricas, o Château Frontenac e festivais como o Carnaval de Inverno. É uma das cidades mais antigas da América do Norte. Foto: Imagem de festivio por Pixabay
-
EDMONTON (Michael J.Fox, Nathan Fillion) Área: 684,4 km² - População: Cerca de 1,1 milhão (2023). Distância até Ottawa: 2.920 km. Foto: divulgação
-
Capital da província de Alberta, Edmonton é conhecida como a "Cidade dos Festivais" e possui o maior shopping center da América do Norte, o West Edmonton Mall. É um importante centro cultural e porta de entrada para o norte do Canadá. Foto:
-
-
HAMILTON (Martin Short) - Área: 117,11 km² - População: 520 mil habitantes. Distância até Ottawa: . Foto: Mingle Media TV • wikimedia commons
-
Hamilton é uma cidade industrial localizada na província de Ontário, às margens do Lago Ontário. Conhecida como a "Capital do Aço" do país, também abriga instituições culturais e científicas, como a McMaster University. Além disso, é famosa por suas cachoeiras e trilhas no Niagara Escarpment, atraindo amantes da natureza. Foto: Domínio público
-
OTTAWA (Sandra Oh) - Área: 2.790 km² - População: Cerca de 1,1 milhão de habitantes. Foto: Jesse Grant wikimedia commons
-
-
Capital do Canadá, Ottawa combina história e modernidade com atrações como o Parlamento, museus nacionais e o Canal Rideau. A cidade também é conhecida por sua qualidade de vida e atmosfera multicultural. Foto: Saffron Blaze wikimedia commons