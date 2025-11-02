Meio Ambiente
Mosquitos chegam à Islândia em meio ao avanço da crise climática
A chegada dos mosquitos Ã IslÃ¢ndia Ã© atribuÃda ao aquecimento global, que tem tornado o clima mais favorÃ¡vel Ã sobrevivÃªncia de espÃ©cies antes ausentes. Foto: Pixabay / Paul Bates
A espécie identificada, Culiseta annulata, é resistente ao frio e sobrevive ao inverno islandês abrigando-se em porões e celeiros. A descoberta foi feita por Björn Hjaltason e confirmada por cientistas do Instituto de Ciências Naturais da Islândia. Foto: Dickelbers/Wikimedia Commons
A presença desses mosquitos indica que o país está se aquecendo a uma taxa quatro vezes maior que a média do hemisfério norte, fenômeno que tem provocado o derretimento de geleiras e a chegada de peixes típicos de águas mais quentes, como o cavala. Foto: Divulgação/Eakringbirds/ND Mais-
Especialistas, aliÃ¡s, alertam que o avanÃ§o do aquecimento global pode permitir a chegada de mosquitos invasores como Aedes aegypti e Aedes albopictus em novas regiÃµes, elevando o risco de doenÃ§as tropicais como dengue, zika e chikungunya. Foto:
E por falar em Islândia, o vulcão da península de Reykjanes, a cerca de 30 quilômetros de Reykjavik, voltou à atividade em 2021 após séculos adormecido. Desde então, a região se tornou uma das mais vigiadas do mundo por sua sequência de tremores e emissões de lava. Foto: Divulgação Public Safety Department of the National Police
-
Nos últimos três anos, ocorreram erupções de diferentes intensidades, algumas leves e outras com risco real para cidades próximas. Foto: Reprodução de vídeo
-
Mesmo após esse episódio, a área continuou instável, com novas erupções em abril e julho de 2025. Cientistas acreditam que Reykjanes entrou num ciclo que pode durar décadas, alterando continuamente a paisagem islandesa. Foto: Reprodução de vídeo
-
A Islândia fica numa falha entre as placas tectônicas Eurasiana e Norte-Americana. Por isso o país tem forte potencial sísmico com gêiseres, fontes termais e dezenas de vulcões. E é chamado de Terra do Fogo e do Gelo. Foto: Ævar Arnfjörð Bjarmaso wikimedia commons
-
A Islândia é um dos países mais vulcânicos do mundo. Inclusive existe uma pequena cidade onde já houve 1.400 tremores assustadores em apenas 24 horas. Foto: Imagem de Rebecca L por Pixabay
-
A cidade em questão é Grindavík, na Península de Reykjanes. Isso ocorreu em novembro de 2023, e levou ao fechamento temporário da famosa lagoa geotérmica Blue Lagoon por precaução. Foto: Divulgação Public Safety Department of the National Police
-
Uma das erupções mais recentes na região de Grindavík ocorreu em 16 de julho de 2025, quando uma fenda vulcânica se abriu na cadeia de crateras Sundhnúkur, liberando fluxos de lava e fumaça visíveis e exigindo evacuações da vila e da lagoa geotérmica Blue Lagoon. Foto: Imagem de Paul Bates por Pixabay
-
Segundo o Ã³rgÃ£o oficial de meteorologia da IslÃ¢ndia (Icelandic Meteorological Office), todos os sistemas de monitoramento sÃ£o acompanhados de perto em tempo real, em busca de quaisquer indicaÃ§Ãµes de mudanÃ§as repentinas Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Sabrina Chinellato
-
O estudo das lavas dos vulcões na Islândia mostrou que existe um acúmulo de magma numa câmara logo abaixo da superfície e que a entrada de água, dióxido de carbono e outros gases causou a pressão necessária para romper a superfície e espalhar a lava. Foto: United States Geological Survey - Wikimédia Commons
-
O país tem 130 vulcões, sendo 32 ativos. A previsão dos cientistas é de que as erupções persistam por séculos. Com isso, a Islândia vem atraindo geólogos e vulcanologistas que querem estudar a região. Foto: pixabay
-
Além disso, a atividade dos vulcões é um atrativo para turistas. Em 2023, a fotógrafa e guia Sabrina Chinellato, de Juiz de Fora, Minas Gerais, divulgou fotos do vulcão Litli Hrútur, a 30 quilômetros da capital. Ela viu do aeroporto: "Muito bonito", exclamou. Foto: Divulgação / Sabrina Chinellato
-
Em 2023, o país foi o lugar escolhido para o aniversário de 30 anos da cantora Anitta, que postou registros da viagem, encantada com a beleza do lugar. "Quando você pensa que suas férias não podem ser melhores", ela disse. Foto: Reprodução Instagram
-
A Islândia é formada apenas por ilhas. São cerca de 40, sendo a grande maioria desabitada. A principal ilha tem o mesmo nome e conta com cerca de 97% da população islandesa. Foto: visiticeland.com
-
A Islândia tem cerca de 350 mil habitantes, sendo cerca de 330 mil moradores da ilha de mesmo nome. Depois, a segunda mais populosa é a ilha de Heimaey, com cerca de 5 mil moradores. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
-
A Islândia fica entre os oceanos Atlântico e Ártico. O país fica ainda entre a Europa e a Groenlândia. Esta última, curiosamente, pertence à Dinamarca, embora fique na América do Norte. Foto: Reprodução Instagram
-
A Islândia fica a cerca de 300 quilômetros da Groenlândia, 400 quilômetros das Ilhas Faroé, 800 quilômetros da Escócia e mil quilômetros da Noruega. A cidade mais populosa é também a maior cidade em extensão territorial, além de capital: Reykjavík (Reiquiavique, em português). Foto: Guide to Iceland
-
Reiquiavique tem 274 quilômetros quadrados e cerca de 130 mil habitantes (220 mil em sua Região Metropolitana). Já a Islândia possui 102.775 quilômetros quadrados. O país está entre os mais ricos, desenvolvidos e verdes do mundo. Foto: Marika Bellavance/Unsplash
-
Outro fator importante é a segurança, sendo um dos lugares mais seguros do mundo, bem como os demais países nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, além das regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Além dos vulcões, outro fator recente impulsionou o turismo na Islândia nos últimos anos. O local foi bastante procurado na época da Copa do Mundo de 2018, por conta do carisma da seleção masculina de futebol. Foto: Guide to Iceland
-
A principal atração turística da Islândia é a neve. Os visitantes se planejam para viajar principalmente no inverno local para usufruir ao máximo de uma natureza gelada. O nome do país, em inglês, é ilha de gelo (Iceland). Foto: Lydur Skulason/Wikimedia commons
-
Na Islândia, é possível ver lagos e cavernas de gelo, além de muitas baleias em torno da ilha. O país também é rico em SPAs e parques aquáticos com águas termais. Foto: visiticeland.com
-
Outra atração do país é poder ver a Aurora Boreal, principalmente entre outubro e março. Este é um fenômeno natural caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu. Foto: britannica.com