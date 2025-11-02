Reservatório de água remonta a 6 milhões de anos; conheça os maiores aquíferos do mundo

Assine
    Sua importância é enorme, pois abastecem rios, nascentes, poços artesianos e milhões de pessoas em áreas rurais e urbanas. Além disso, ajudam a regular o ciclo hídrico, reduzir secas e manter ecossistemas em equilíbrio. Foto: Rebecca Weissinger/Wikimedia Commons
    Existem vários pelo mundo. Em 2023, cientistas descobriram um aquífero oculto nas profundezas das montanhas Hyblaean, na Sicília, no sul da Itália. Foto: Stella/Wikimedia Commons
    Uma equipe de especialistas encontrou o depósito de água doce cerca de 2,4 mil metros abaixo do nível do mar e com 17,3 quilômetros cúbicos de água. Foto: Marafonsatolab/Wikimedia Commons
    Uma boa notícia para a Bacia do Mediterrâneo, na Sicília, ameaçada pelas mudanças climáticas, incluindo o clima seco e o risco de inundações costeiras. Foto: OTCollioure/Wikimedia Commons
    Para os cientistas, essa descoberta de água atenua a escassez de água em países mediterrâneos como Marrocos, Tunísia, Egito, Líbano e Turquia. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    Pesquisadores estimam que o aquífero Hyblaean tenha cerca de 6 milhões de anos, quando uma megainundação encheu a Bacia do Mediterrâneo, restabelecendo a conexão com o Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
    As áreas por onde os aquíferos são abastecidos (onde recebem água) são chamadas de recarga e, normalmente, são afloramento de formações geológicas. Foto: Kevin Millican/Wikimedia Commons
    Geralmente, a água de um aquífero volta à superfície como uma nascente ou escoamento básico que irá contribuir para a formação de córregos e rios. Foto: Rob Farrow/Wikimedia Commons
    Um aquífero pode ser chamado de "livre" quando possui formação geológica com uma característica mais permeável, com base, normalmente formada por argila. Foto: SAI MANOJ REDDY/Wikimedia Commons
    Já os aquíferos confinados (ou artesianos) são os que possuem água confinada entre camadas de rochas permeáveis e semipermeáveis a maiores profundidades. Foto: U.S. Geological Survey/Wikimedia Commons
    O maior aquífero do mundo é o de Alter do Chão, localizado no Pará, Amapá e Amazonas, e possui mais de 126 km³ de água. Foto: Reprodução/Redes Sociais
    Com 1,2 milhão de km², o aquífero Guarani abrange as fronteiras de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foto: Reprodução/Redes Sociais
    O aquífero Arenito Núbio está localizado sob o Chade, Egito, Líbia e Sudão, possui cerca de 2 milhões de km² de área e capacidade de 150 mil km³. Foto: DAVID HOLT/Wikimedia Commons
    Ao sul do continente africano, entre África do Sul, Botsuana e Namíbia, o aquífero Kalahari/Karoo tem uma área total de 135 mil km². Foto: LBM1948/Wikimedia Commons
    O primeiro em terras europeias, entre Alemanha e Holanda, o aquífero Digital Waterway Vechte possui uma área total de 7,5 mil km². Foto: Crademaker/Wikimedia Commons
    Já entre a República Tcheca e a Polônia está localizado o aquífero de Praded, com uma área de 3,3 mil km² e dando vazão para os rios Desná e Vístula. Foto: George Chernilevsky/Wikimedia Commons
    A Grande Bacia Artesiana é um aquífero localizado na Austrália, com uma área total de 1,7 milhão de km² e uma reserva total de água estimada em 65 milhões de gigalitros. Cada gigalitro equivale a um bilhão de litros. Foto: kdliss/Wikimedia Commons
    Por fim, também na Austrália, está localizado um aquífero batizado de Bacia de Murray Darling, com uma área de 297 mil km². Foto: B 897/Wikimedia Commons
