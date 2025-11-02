Estilo de Vida
Dia dos Mortos é maior festa popular do México; veja as principais cidades
O Dia de Los Muertos- feriado nacional - é a maior festa popular do México. Um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido em 2008 pela Unesco. Foto: Imagem de Lisa Yount por Pixabay
Algumas cidades são famosas por seguir à risca a tradição, realizando festas bem típicas desta data, com vigílias em cemitérios lotados e desfiles em ruas, atraindo visitantes do mundo inteiro. Veja as principais. Foto: Youtube Canal Hourless Life
Cidade do México (capital do país) Há grandes desfiles com carros alegóricos e integrantes maquiados como caveiras. Foto: Divulgação Governo da Cidade do México
Oaxaca - Considerada a melhor cidade para conhecer a tradição do Dia dos Mortos mexicano. Os cemitérios ficam lotados, com muitas famílias em vigília, e as ruas são tomadas por pessoas fantasiadas e com flores para as oferendas. Foto: John Froschauer - Flickr
Puebla - Procissões em honra dos mortos, com pessoas fantasiadas, enchem as ruas e os visitantes participam da celebração. Foto: Youtube Canal Carlos Rivero Tours
Querétaro - As praças se tornam palcos a céu aberto de apresentações de música, dança e teatro, sobre a temática da vida e da morte. Foto: Twitter @SSPMQueretaro
Hidalgo - A 90 km da capital, a cidade para com os desfiles e as procissões, com muita música, dança e homenagem aos mortos. Foto: Youtube Canal TRADICIONES Y COSTUMBRES SAN BARTOLO CUITAREO
Sayulita - Bem distante da capital, a 840 km, fica no litoral oeste do México. A cidade fica decorada com enfeites e mensagens de "Vivam os Mortos", dentro do espírito da data que é considerar a chegada dos mortos para a visita anual. Foto: Youtube Canal Sayulita Life
Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa. Foto: Youtube Canal ISSSTE MX
Guerrero - A 350 km da capital. Mais um lugar com a tÃpica celebraÃ§Ã£o. FamÃlias passeiam pelas ruas caraterizadas de mortos , muitos com fantasias e outros com pinturas no rosto e no corpo. Foto: Youtube Canal JosÃ© Miguel Castro Ferguson
Guanajuato - A 330 km da capital, fica muito decorada, com bandeirinhas que, para os brasileiros, até lembram a decoração de festa junina (embora com formato diferente). Foto: Juan Carlos Fonseca Mata - Wikimédia Commons
Mazatlán - A 1.000 km da capital, fica no litoral oeste. Apresenta desfiles com carros alegóricos em forma de caveiras, pelas principais ruas da cidade. Foto: Youtube Canal El Reverendo13
Quintana Roo- A 1.500 km da Cidade do México, fica no sul do país, já quase na ponta, perto de Belize e Guatemala. As ruas ficam lotadas nas procissões em louvor dos mortos. Foto: Youtube Canal Comunicadores Urbanos
San Luís Potosi - A 400 km da Cidade do México, reúne os moradores de dia e de noite em desfiles e procissões. Foto: Youtube Canal Popurri de Viajes
Tabasco - A 796 km da Cidade do MÃ©xico, fica no sul do paÃs, a 470 km da fronteira com a Guatemala. Na noite de 1 de novembro - virada para o dia 2 - ninguÃ©m sai de casa. As ruas ficam enfeitadas, recebem altares com comidas e bebidas e sÃ£o reservadas para os mortos. A celebraÃ§Ã£o se estende por 9 dias, com famÃlias inteiras fantasiadas de defuntos. Foto: Youtube Canal Las NotÃcia de Tabasco
Aguascalientes - A 490 km da capital, a cidade faz o Festival de Las Calaveras, com um passeio noturno que é a principal atração. Os participantes percorrem o Cerro Del Muerto lembrando de lendas assustadoras da localidade. Foto: Youtube Canal Tangerine Travels
Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910. Foto: Domínio público
A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente. Foto: Imagem de Ivana Tomášková por Pixabay
A Catrina representa uma mulher da alta sociedade, com ornamentos luxuosos, para disseminar a ideia de que as diferenças sociais não representam nada diante da morte. Foto: Tania Victoria/ Secretaria de Cultura de la Ciudad de México
