Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Dia dos Mortos é maior festa popular do México; veja as principais cidades

LA
Lance
  • O Dia de Los Muertos- feriado nacional - é a maior festa popular do México. Um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido em 2008 pela Unesco.
    O Dia de Los Muertos- feriado nacional - é a maior festa popular do México. Um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido em 2008 pela Unesco. Foto: Imagem de Lisa Yount por Pixabay
  • Algumas cidades são famosas por seguir à risca a tradição, realizando festas bem típicas desta data, com vigílias em cemitérios lotados e desfiles em ruas, atraindo visitantes do mundo inteiro. Veja as principais.
    Algumas cidades são famosas por seguir à risca a tradição, realizando festas bem típicas desta data, com vigílias em cemitérios lotados e desfiles em ruas, atraindo visitantes do mundo inteiro. Veja as principais. Foto: Youtube Canal Hourless Life
  • Cidade do México (capital do país) Há grandes desfiles com carros alegóricos e integrantes maquiados como caveiras.
    Cidade do México (capital do país) Há grandes desfiles com carros alegóricos e integrantes maquiados como caveiras. Foto: Divulgação Governo da Cidade do México
  • Oaxaca - Considerada a melhor cidade para conhecer a tradição do Dia dos Mortos mexicano. Os cemitérios ficam lotados, com muitas famílias em vigília, e as ruas são tomadas por pessoas fantasiadas e com flores para as oferendas.
    Oaxaca - Considerada a melhor cidade para conhecer a tradição do Dia dos Mortos mexicano. Os cemitérios ficam lotados, com muitas famílias em vigília, e as ruas são tomadas por pessoas fantasiadas e com flores para as oferendas. Foto: John Froschauer - Flickr
  • Puebla - Procissões em honra dos mortos, com pessoas fantasiadas, enchem as ruas e os visitantes participam da celebração.
    Puebla - Procissões em honra dos mortos, com pessoas fantasiadas, enchem as ruas e os visitantes participam da celebração. Foto: Youtube Canal Carlos Rivero Tours
  • Querétaro - As praças se tornam palcos a céu aberto de apresentações de música, dança e teatro, sobre a temática da vida e da morte.
    Querétaro - As praças se tornam palcos a céu aberto de apresentações de música, dança e teatro, sobre a temática da vida e da morte. Foto: Twitter @SSPMQueretaro
  • Hidalgo - A 90 km da capital, a cidade para com os desfiles e as procissões, com muita música, dança e homenagem aos mortos.
    Hidalgo - A 90 km da capital, a cidade para com os desfiles e as procissões, com muita música, dança e homenagem aos mortos. Foto: Youtube Canal TRADICIONES Y COSTUMBRES SAN BARTOLO CUITAREO
  • Sayulita - Bem distante da capital, a 840 km, fica no litoral oeste do México. A cidade fica decorada com enfeites e mensagens de
    Sayulita - Bem distante da capital, a 840 km, fica no litoral oeste do México. A cidade fica decorada com enfeites e mensagens de "Vivam os Mortos", dentro do espírito da data que é considerar a chegada dos mortos para a visita anual. Foto: Youtube Canal Sayulita Life
  • Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa.
    Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa. Foto: Youtube Canal ISSSTE MX
  • Guerrero - A 350 km da capital. Mais um lugar com a tÃ­pica celebraÃ§Ã£o. FamÃ­lias passeiam pelas ruas caraterizadas de mortos , muitos com fantasias e outros com pinturas no rosto e no corpo.
    Guerrero - A 350 km da capital. Mais um lugar com a tÃ­pica celebraÃ§Ã£o. FamÃ­lias passeiam pelas ruas caraterizadas de mortos , muitos com fantasias e outros com pinturas no rosto e no corpo. Foto: Youtube Canal JosÃ© Miguel Castro Ferguson
  • Guanajuato - A 330 km da capital, fica muito decorada, com bandeirinhas que, para os brasileiros, até lembram a decoração de festa junina (embora com formato diferente).
    Guanajuato - A 330 km da capital, fica muito decorada, com bandeirinhas que, para os brasileiros, até lembram a decoração de festa junina (embora com formato diferente). Foto: Juan Carlos Fonseca Mata - Wikimédia Commons
  • Mazatlán - A 1.000 km da capital, fica no litoral oeste. Apresenta desfiles com carros alegóricos em forma de caveiras, pelas principais ruas da cidade.
    Mazatlán - A 1.000 km da capital, fica no litoral oeste. Apresenta desfiles com carros alegóricos em forma de caveiras, pelas principais ruas da cidade. Foto: Youtube Canal El Reverendo13
  • Quintana Roo- A 1.500 km da Cidade do México, fica no sul do país, já quase na ponta, perto de Belize e Guatemala. As ruas ficam lotadas nas procissões em louvor dos mortos.
    Quintana Roo- A 1.500 km da Cidade do México, fica no sul do país, já quase na ponta, perto de Belize e Guatemala. As ruas ficam lotadas nas procissões em louvor dos mortos. Foto: Youtube Canal Comunicadores Urbanos
  • San Luís Potosi - A 400 km da Cidade do México, reúne os moradores de dia e de noite em desfiles e procissões.
    San Luís Potosi - A 400 km da Cidade do México, reúne os moradores de dia e de noite em desfiles e procissões. Foto: Youtube Canal Popurri de Viajes
  • Tabasco - A 796 km da Cidade do MÃ©xico, fica no sul do paÃ­s, a 470 km da fronteira com a Guatemala. Na noite de 1 de novembro - virada para o dia 2 - ninguÃ©m sai de casa. As ruas ficam enfeitadas, recebem altares com comidas e bebidas e sÃ£o reservadas para os mortos. A celebraÃ§Ã£o se estende por 9 dias, com famÃ­lias inteiras fantasiadas de defuntos.
    Tabasco - A 796 km da Cidade do MÃ©xico, fica no sul do paÃ­s, a 470 km da fronteira com a Guatemala. Na noite de 1 de novembro - virada para o dia 2 - ninguÃ©m sai de casa. As ruas ficam enfeitadas, recebem altares com comidas e bebidas e sÃ£o reservadas para os mortos. A celebraÃ§Ã£o se estende por 9 dias, com famÃ­lias inteiras fantasiadas de defuntos. Foto: Youtube Canal Las NotÃ­cia de Tabasco
  • Aguascalientes - A 490 km da capital, a cidade faz o Festival de Las Calaveras, com um passeio noturno que é a principal atração. Os participantes percorrem o Cerro Del Muerto lembrando de lendas assustadoras da localidade.
    Aguascalientes - A 490 km da capital, a cidade faz o Festival de Las Calaveras, com um passeio noturno que é a principal atração. Os participantes percorrem o Cerro Del Muerto lembrando de lendas assustadoras da localidade. Foto: Youtube Canal Tangerine Travels
  • Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910.
    Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910. Foto: Domínio público
  • A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente.
    A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente. Foto: Imagem de Ivana Tomášková por Pixabay
  • A Catrina representa uma mulher da alta sociedade, com ornamentos luxuosos, para disseminar a ideia de que as diferenças sociais não representam nada diante da morte.
    A Catrina representa uma mulher da alta sociedade, com ornamentos luxuosos, para disseminar a ideia de que as diferenças sociais não representam nada diante da morte. Foto: Tania Victoria/ Secretaria de Cultura de la Ciudad de México
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay