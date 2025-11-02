Dia dos Mortos é maior festa popular do México; veja as principais cidades

Tabasco - A 796 km da Cidade do MÃ©xico, fica no sul do paÃ­s, a 470 km da fronteira com a Guatemala. Na noite de 1 de novembro - virada para o dia 2 - ninguÃ©m sai de casa. As ruas ficam enfeitadas, recebem altares com comidas e bebidas e sÃ£o reservadas para os mortos. A celebraÃ§Ã£o se estende por 9 dias, com famÃ­lias inteiras fantasiadas de defuntos. Foto: Youtube Canal Las NotÃ­cia de Tabasco