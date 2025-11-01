Coníferas: Maravilhas que embelezam as paisagens geladas do planeta

Finlândia - Quase 75% do país é coberto por florestas boreais de abetos e pinheiros, essenciais para a fauna local. O nome "vem da palavra "boreal", que significa "do norte" ou "relativo ao norte". Esse bioma é predominante nas regiões subárticas e temperadas do hemisfério norte, onde o clima frio e os invernos longos favorecem o crescimento de árvores coníferas. Foto: Divulgação