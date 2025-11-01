Economia
Designer e Adidas se desculpam após lançamento de sandália causar polêmica; entenda
São as chamadas "Oaxaca Slip-On", criadas pelo designer norte-americano Willy Chavarria. Foto: Reprodução/Instagram @willychavarrianovayork
O calçado recebeu acusações de apropriação cultural por reproduzirem o design tradicional dos huaraches, feitos por artesãos indígenas do México. Foto: Wikimedia Commons/ Huaracheblog
Apropriação cultural pode ser definida como o uso de elementos de uma cultura por membros de outra, geralmente dominante, sem reconhecimento ou respeito pelo contexto original. Foto: Wikimedia Commons/AlejandroLinaresGarcia
A crítica foi liderada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que condenou a "apropriação de ideias de comunidades indígenas". Foto: flickr Secretaría de Cultura Ciudad de México
Tanto Chavarria quanto a Adidas emitiram comunicados reconhecendo o erro, pedindo desculpas por não terem colaborado com as comunidades de Oaxaca. Foto: Pexels/????&???????? ?
"A intenção sempre foi homenagear o poderoso espírito cultural e artístico de Oaxaca e suas comunidades criativas, um lugar cuja beleza e resistência me inspiraram", disse o designer. Foto: Wikimedia Commons/ Steven Biccard
"Isso fica aquém do respeito e da abordagem colaborativa que Oaxaca, a comunidade zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag e seu povo merecem", acrescentou Chavarria. Foto: Reprodução/Instagram @willychavarrianewyork
A Adidas removeu as imagens promocionais do produto de suas redes sociais e se comprometeu a promover em um diálogo com as autoridades mexicanas e as comunidades afetadas. Foto: Reprodução/X SneakerNews
"Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural", comunicou a empresa. Foto: Christian Wiediger/Unsplash
As sandálias foram produzidas na China sem qualquer envolvimento das comunidades indígenas, responsáveis pelo desenho original. Foto: Divulgação/Adidas Originals
Assim como as sandálias huaraches de Oaxaca, existem diversos outros calçados típicos de lugares ou povos no mundo, muitos dos quais carregam séculos de história. Veja exemplos! Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Pixabay
Geta (Japão): Os geta são tamancos de madeira com base elevada para manter os pés e as roupas longe da umidade e da sujeira das ruas. São usados tradicionalmente com quimonos. Foto: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
Opanak (Bálcãs): Sapatos tradicionais dos países dos Bálcãs (Sérvia, Croácia, Macedônia), feitos de couro e com a ponta enrolada. Feitos à mão, eram muito usados por camponeses. Foto: Wikimedia Commons/BrankaVV
Mocassins (Povos indígenas da América do Norte): Criados por diversas tribos indígenas, os mocassins eram feitos de couro macio e decorados com miçangas. Foto: Wikimedia Commons/Daderot
Babouche (Marrocos e Norte da África): Sandálias de couro decorada e com ponta alongada, muito usadas em mercados e casas tradicionais do Marrocos. Tornaram-se ícones da cultura islâmica na região. Foto: khadija el basri/Pixabay
Espadrilles ou Alpargatas (Espanha e AmÃ©rica Latina): Originalmente da Catalunha e do PaÃs Basco, sÃ£o feitas com solado de corda e tecido natural. Foram incorporadas em vÃ¡rios paÃses da AmÃ©rica Latina, como Argentina e Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Museum Rotterdam
Padukas (Índia): Sandálias de madeira consideradas o calçado indiano mais antigo, muitas vezes associado a práticas religiosas. São símbolos de simplicidade espiritual e aparecem em textos sagrados hindus. Foto: Wikimedia Commons/Daderot
Valenki (Rússia): Botas tradicionais feitas de feltro de lã, usadas para suportar os invernos rigorosos da Rússia. Foto: Flickr - akk_rus