Amuletos da sorte: símbolos que inspiram confiança

Kaeru- É um amuleto japonês em forma de sapo, símbolo de boa sorte e prosperidade. Feito de cerâmica ou metal, é encontrado em lojas japonesas ou como souvenir em templos. Associado à lenda dos "três sapos sábios", representa o princípio de "não ver, não ouvir, não falar o mal". Carregar um kaeru como amuleto, segundo a crença, traz sorte nos negócios. Foto: Divulgação Shopee