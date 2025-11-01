Subida na corda, cabo de guerra…disputas ‘curiosas’ que já foram modalidades olímpicas

Assine
  • Pelota Basca - A modalidade disputada com raquetes integrou o calendário oficial na primeira vez que Paris sediou os Jogos, em 1900. Na Cidade do México-1968 e em Barcelona-1992, as disputas ocorreram apenas como exibição.
  • Cabo de guerra - Esporte comum em disputas escolares, a modalidade fez parte do cardápio olímpico de Paris-1900 a Antuérpia-1920.
  • O cabo de guerra olímpico tinha oito competidores de cada lado e a equipe vencedora era declarada após arrastar por dois metros os oponentes.
  • Tiro ao pombo - Modalidade em que os competidores precisavam abater aves foi disputada nos Jogos de Paris-1900 com quatro participantes (51 inscritos desistiram diante das críticas pela mortandade de animais).
  • O tiro ao pombo também esteve presente em quatro outras edições, entre 1908 e 1924, mas com os animais reais sendo substituídos por versões de argila.
  • Subida na corda (ou escalada na corda) - Entre 1896 (Atenas) e 1932 (Los Angeles), em dez edições, a modalidade fez parte do calendário olímpico.
  • Nado subaquático - Modalidade que constou nos Jogos de Paris-1900 dava pontos aos atletas a cada metro percorrido debaixo d´água, exigindo fôlego dos competidores.
  • Curiosamente, a disputa do nado subaquático aconteceu no Rio Sena, que em 2024 terá provas de triatlo e maratona aquática, além de ser o palco da cerimônia de abertura.
  • Natação com obstáculos - Outra modalidade insólita que foi disputada nas águas de Paris, em 1900. Os atletas precisavam nadar e passar por três barreiras formadas por barcos.
  • Levantamento de peso com uma mão - Esporte que exigia força e equilíbrio, integrou a programação dos Jogos de Atenas-1896 e Saint-Louis-1904.
  • Críquete - O esporte mais popular da Índia e do Paquistão foi disputado apenas nos Jogos de Paris-1900.
  • Em 2023, o COI aprovou a inclusão da críquete nos Jogos de Los Angeles-2028. Assim, a modalidade retornará ao evento após 138 anos.
  • Lacrosse - Modalidade popular em países como Canadá e Estados Unidos fez parte da programação olímpica em duas edições consecutivas: Saint-Louis-1904 e Londres-1908.
  • Assim como o críquete, o lacrosse é uma das cinco modalidades que serão novidade no calendário de Los Angeles-2024.
  • Jeu de paume - Precursor do tênis, integrou a programação de Londres-1908. Modalidade tem mais um milênio de existência.
  • Motonáutica - Presente nos Jogos Olímpicos de Londres-1908, foi a única modalidade a motor que fez parte do evento em toda a história.
