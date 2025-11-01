Estilo de Vida
Homem misterioso de “188 anos” virou lenda na web
-
Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Ãndia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
-
Ao sair do local, uma declaraÃ§Ã£o do homem chamou a atenÃ§Ã£o: â??Tenho 188 anos e atÃ© a morte me abandonouâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
-
A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido por tanto tempo isolado em uma caverna. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias, apesar da idade. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo era verdade. Foto: Reprodução/Instagram
-
O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
-
De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo". Foto: Reprodução/Instagram
-
Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Foto: Reprodução/Instagram
-
Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada. Foto: Reprodução/Instagram
-
O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição. Foto: Reprodução/Instagram
-
Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram desmentidos pela imprensa indiana. Foto: Reprodução/Instagram
-
Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos. Foto: Reprodução/Instagram
-
Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Siyaram tinha atÃ© mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexÃµes espirituais e mostra seu estilo de vida dedicado Ã espiritualidade. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
-
Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa "normal" e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente. Foto: Reprodução/Instagram