Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Homem misterioso de “188 anos” virou lenda na web

LA
Lance
  • Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Ãndia.
    Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Ãndia. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
  • Ao sair do local, uma declaraÃ§Ã£o do homem chamou a atenÃ§Ã£o: â??Tenho 188 anos e atÃ© a morte me abandonouâ?.
    Ao sair do local, uma declaraÃ§Ã£o do homem chamou a atenÃ§Ã£o: â??Tenho 188 anos e atÃ© a morte me abandonouâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
  • A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido por tanto tempo isolado em uma caverna.
    A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido por tanto tempo isolado em uma caverna. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.
    A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias, apesar da idade.
    Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias, apesar da idade. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo era verdade.
    A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo era verdade. Foto: Reprodução/Instagram
  • O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.
    O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de
    De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo". Foto: Reprodução/Instagram
  • Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade.
    Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Foto: Reprodução/Instagram
  • Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.
    Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões. Foto: Reprodução/Instagram
  • No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.
    No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada. Foto: Reprodução/Instagram
  • O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.
    O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição. Foto: Reprodução/Instagram
  • Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.
    Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
  • Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram desmentidos pela imprensa indiana.
    Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram desmentidos pela imprensa indiana. Foto: Reprodução/Instagram
  • Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.
    Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos. Foto: Reprodução/Instagram
  • Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.
    Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Foto: Reprodução/Instagram
  • Siyaram tinha atÃ© mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexÃµes espirituais e mostra seu estilo de vida dedicado Ã  espiritualidade.
    Siyaram tinha atÃ© mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexÃµes espirituais e mostra seu estilo de vida dedicado Ã  espiritualidade. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa
    Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa "normal" e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente. Foto: Reprodução/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay