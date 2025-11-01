Entretenimento
Alasca e Havaí: As últimas estrelas da bandeira dos EUA
Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém. Foto: Divulgação/Universal Pictures
Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. “Eles usaram bandeiras de 50 estrelas", reparou. Foto: reprodução twitter
Em 1945, a bandeira americana ostentava apenas 48 estrelas, já que o Alasca e o Havaí ainda não faziam parte dos EUA. Somente em 4/7/1960 a bandeira com 50 estrelas foi adotada. Foto: Justin Cron Unsplash
Entenda a história desses dois estados que foram anexados ao país alterando a sua bandeira. Foto: Divulgação/Universal Pictures
A história do Alasca está entrelaçada com a cultura indígena, e diversas comunidades nativas que ainda vivem por lá e preservam tradições ancestrais. Foto: wikimedia commons Urbain J. Kinet
-
O contato europeu com a região remonta ao século 18, principalmente por meio da exploração russa. Foto: wikimedia commons Paxson Woelber
-
O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia em 1867, por 7,2 milhões de dólares. Foto: Alexis Mette Unsplash
-
Hoje o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos em área territorial e possui uma extensão de cerca de 1,7 milhão de quilômetros quadrados. Foto: domínio público
-
Devido ao seu tamanho e localização remota, o Alasca tem apenas 700 mil habitantes. A maioria concentrada nas cidades principais, como Anchorage, Fairbanks e Juneau (foto), a capital do estado. Foto: wikimedia commons Mark Hogan
-
Fica no Alasca o ponto mais alto dos Estados Unidos, o Monte Denali (antes chamado Monte McKinley), com 6.190 metros de altura. O local é conhecido por ter algumas das escaladas mais desafiadoras do mundo. Foto: Jacob Vizek Unsplash
-
A vida selvagem do Alasca é impressionante. A região é habitat de grande variedade de animais, como ursos pardos e polares, alces, renas, lobos, lontras, águias, salmões e baleias, entre outros. Foto: Brent Jones Unsplash
-
Já a história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18. Foto: domínio público
-
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra. Foto: Domínio Público
-
No século 19, o Havaí tornou-se um importante porto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipélago também passou a ser um destino turístico popular. Em 14 de junho de 1900, o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos. Foto: Travis.Thurston wikimedia commons
-
O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Foto: domínio público
-
A cultura havaiana é rica e única. É uma mistura de influências polinésias, americanas e orientais. Os havaianos são um povo orgulhoso e hospitaleiro, conhecido por sua música, dança, arte e artesanato. Foto: Robert Linder Unsplash
-
O HavaÃ Ã© composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu Ã© a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto). Foto: wikimedia commons ArdentArbitration
-
Com uma população de mais de 1,4 milhão de pessoas, o Havaí é um destino turístico popular, conhecido por suas belas praias, clima tropical e cultura única. Foto: Flickr Go Visit Hawaii
-
As ilhas do Havaí são conhecidas por suas paisagens exuberantes, com praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas vulcânicas impressionantes. Os vulcões ativos mais famosos são Kilauea e Mauna Loa. Foto: pixabay
