Celebridades e TV
Luiz Fernando Guimarães diz que vai de 50 a 100 anos num só dia
Luiz protagoniza “Quem é morto sempre aparece”, comédia dos Estúdios Globo. Interpreta um milionário encontrado morto por um porteiro e um trambiqueiro. A dupla tenta lucrar com o cadáver, arrastando-o por todos os lados em uma comédia irreverente. Foto: reprodução
Interpretar um morto exigiu que Luiz permanecesse imóvel por longos períodos, sendo carregado e até colocado de patins. Ele considera esse papel um dos mais difíceis da carreira por exigir controle absoluto do corpo: "Foram cenas intermináveis. Me levavam para todos os lados. Ultrapassei meus limites de forma maravilhosa. Sou muito agitado”. Foto: reprodução de video
Luiz acredita que envelhecer é cheio de contradições: há vantagens como gratuidade no transporte, mas também dores musculares e visitas frequentes ao médico. Ele encara o envelhecimento com leveza e sinceridade: "Estou velho, sim, mas me sinto bem", afirmou, em entrevista ao jornal 'O Globo'. Foto: reprodução/ instagram
Apesar dos 75 anos, Luiz diz que não se sente com essa idade. E valoriza o presente: " Tem dias que acordo com 50 anos, aí depois do almoço eu fico com 100. Gosto de ter essa idade, não voltaria no passado". Foto: reprodução/ instagram
A chegada dos filhos Dante e Olívia trouxe alegria e jovialidade à vida de Luiz. Ele se reconectou com sua infância e passou a enxergar o mundo com mais leveza e curiosidade. Entende os momentos de silêncio e portas fechadas dos adolescentes, mas insiste no diálogo: "Nos damos muito bem, são poucos os conflitos". Foto: reprodução/ instagram
O ator reconhece que também precisa de seus momentos de recolhimento e respeita o espaço dos filhos, embora valorize a troca emocional com eles: "A minha coisa de pai é gostar de abraçar. O menino não gosta muito, mas a menina gosta". Foto: reprodução/ instagram
Luiz Fernando Guimarães nunca teve medo da morte, mas hoje a vê como um risco de desaparecer da vida dos filhos. Por isso, ele se cuida mais e deseja viver o suficiente para vê-los crescer. Foto:
Luiz considera Fernanda Torres e Fernanda Montenegro como parte da família. Acompanhou de perto a trajetória de Torres em "Ainda Estou Aqui" e guarda muitas memórias afetivas com ambas. Sobre o Oscar, relembra: “Estava no sítio, tentei assistir e dormi. Acordei com ela me ligando: ‘Ganhei’.” Foto: reprodução/ instagram
Recentemente, aliás, ele revelou o desejo de comemorar seus 50 anos de carreira nos palcos, em uma peça de teatro que reuniria Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Foto: reprodução/ instagram
Luiz recebe diariamente memes e trechos da série “Os Normais” no Instagram. Ele se diverte com a repercussão contínua e o carinho do público por esse trabalho marcante: “Toda hora vejo as pessoas compartilhando cenas. Guardo com muito carinho, é muito legal". Foto: reprodução/ instagram
Seu início de carreira na TV Globo se deu com novelas. A saber, "Cambalacho" e "Vereda Tropical". Ele também protagonizou alguns programas de humor, incluindo "TV Pirata", "Programa Legal", "Brasil Legal" e "Os Normais". Foto: reprodução de video
Entre eles, destaca os trabalhos na “TV Pirata” e em “Os Normais”. A lista dele também inclui “O Super Sincero” como uma das experiências que geraram forte conexão com o público. Assim, ele valoriza a autenticidade desses personagens: "Sou grato. Tive personagens incríveis na minha carreira". Foto: reprodução/ instagram
Após lançar sua biografia em 2022, Luiz Fernando Guimarães já tem histórias suficientes para escrever outro livro. Ele pretende esperar alguns anos para lançar a nova obra, recheada de vivências recentes. Foto: reprodução/ instagram
O ator vê as redes sociais com bons olhos: lê os comentários, valoriza o retorno positivo e encara críticas com tranquilidade: “São ferramentas bacanas para conversar com quem te admira e você nem imagina. É algo que me dá conforto. Quando 10% falam coisas que não têm nada a ver, não perco a cabeça. Foco nos outros 90%”. Foto: reprodução/ instagram
Luiz é um amante da floresta e tem uma relação especial com a Amazônia, origem de seus filhos. Já participou de ações ambientais e criou uma floresta em seu sítio em Itaguaí, no Rio de Janeiro, durante a pandemia. Foto: reprodução/ instagram
A experiência de plantar e esperar anos para ver crescer uma floresta trouxe ensinamentos. Segundo ele, deixou de ser impaciente e passou a valorizar o tempo da natureza. Apesar de ter voltado a morar no Rio, Luiz e a família pretendem passar mais tempo no sítio, que segue como um refúgio emocional e espiritual. Foto: reprodução/ instagram
Para Luiz Fernando Guimarães, o teatro é como uma partida de vôlei: exige entrega total e, no fim, deixa a alma lavada. Com 50 anos de trajetória nos palcos, ele segue apaixonado pela arte e determinado a continuar atuando por muitos anos. Foto: reprodução/ instagram
Tanto que, em comemoração ao meio século de carreira, ele retorna aos palcos em novembro/2025 com "Curto-Circuito", peça que retrata o comportamento humano e aborda situações comuns de desistência e ansiedade, como fazer uma ressonância ou perder o sono antes de um dia importante. Ele interpreta oito cenas que todo mundo já vivenciou algum dia. Foto: reprodução/ instagram
Ao lado da jovem Leticia Augustin, Luiz dá vida a múltiplos personagens que expõem, com humor ácido, os dilemas modernos. As cenas misturam situações absurdas e críticas afiadas às manias do cotidiano. O resultado é um retrato provocativo do mundo contemporâneo. Foto: reprodução/ instagram
O ator convidou amigas como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Regina Casé, Debora Bloch e Patrycia Travassos para participarem com áudios na peça, enriquecendo a narrativa. Foto: reprodução/ instagram
Luiz Fernando, inquieto por natureza, transforma cada apresentação em uma catarse pessoal. Para ele, a conexão direta com o público e a força do palco são formas essenciais de expressão e entrega. Foto: divulgação
Recentemente, ele estrelou o longa da Globo "Um Tio Quase Perfeito 3", contracenando com Marcus Majella, e também comandou o especial "Falas da Vida" ao lado de Susana Vieira, exibido em outubro de 2025. Foto: reprodução de video
Com uma carreira vibrante e uma vida intensa, Luiz Fernando Guimarães segue encantando gerações. Ele é exemplo de como envelhecer com humor, amar com intensidade e viver com coragem. Foto: reprodução/ instagram