Árvore de Natal da Lagoa retorna, e Botafogo estreia a sua versão flutuante

Quem também não fica de fora das comemorações natalinas é o Vaticano, nas proximidades do Papa. Com o presépio e a grande árvore iluminada, a Praça São Pedro ganha mais cor. Em 2023, a árvore, um abeto de 28 metros de altura, com 65 quintais, partiu para Roma a bordo de um transporte excepcional fornecido gratuitamente pela empresa Viberti. Foto: Divulgação/Vaticano