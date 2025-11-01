Réveillon na maior praia do mundo deve atrair 200 mil pessoas no RS

Assine
    Considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890, o Cassino é um dos destinos mais procurados pelos gaúchos no verão. A praia oferece estrutura turística, eventos culturais e paisagens deslumbrantes que encantam. A Prefeitura, aliás, confirmou que o a festa da virada de ano terá queima de fogos silenciosa, respeitando animais e meio ambiente. Foto: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
    Com a expectativa de reunir 200 mil pessoas — quase quatro vezes a população local estimada em 55 mil habitantes —, a Praia do Cassino promete um Réveillon inesquecível, marcado por emoção e consciência ambiental. Foto: Divulgação
    O Brasil, aliás, está no topo da lista das maiores praias do mundo em extensão territorial. Além da Praia do Cassino, veja quais outras espalhadas pelos diversos continentes compõem esse ranking. Foto: Shakylsles wikimedia commons
    2ª Ninety Mile - Austrália - 151 quilômetros Foto: Canal YouTube Sid Travlog
    Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260 quilômetros de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha. Foto: Canal YouTube Sid Travlog
    3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120 quilômetros Foto: Leemon2010 wikimedia commons
    A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada. Foto: Mehediabedin wikimedia commons
    4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120 quilômetros Foto: Havardtl wikimedia commons
    Fica na ilha Fraser — a maior ilha de areia do mundo — e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região. Foto: Garry Burns wikimedia commons
    5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110 quilômetros Foto: William L Farr wikimedia commons
    A Island Beach estÃ¡ localizada na costa de Padre Island, que Ã© a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berÃ§o de diversas espÃ©cies de tartarugas marinhas. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo Pedra South Island Youtube
    6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100 quilômetros Foto: Melikamp - wikimedia commons
    Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe. Foto: Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons
    7ª Novillero - Nayarit - México - 90 quilômetros Foto: Christian Frausto Bernal FlickR
    É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Foto: Reprodução Facebook
    8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90 quilômetros Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
    A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
    9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88 quilômetros Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
    Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local. Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
    10ª Sunshine Coast - Austrália - 65 quilômetros Foto: Vanderven wikimedia commons
    A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos, como coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos. Foto: CrazyBirdLady63 wikimedia commons
