César Tralli se despede do Jornal Hoje e celebra nova fase antes de estreia no Jornal Nacional

O jornalista publicou fotos nas redes sociais mostrando a homenagem que recebeu dos colegas, que o aplaudiram diante de um telão com a mensagem “valeu, Tralli”. Emocionado, ele agradeceu à equipe: “Valeu, redação de São Paulo! Muito obrigado por tanto carinho. Vocês todos habitam meu coração.” Foto: Reprodução / Instagram