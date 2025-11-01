No Dia de Todos os Santos, veja os mais populares do Brasil

Santo Antônio Celebrado em 13 de junho, é conhecido como o “santo casamenteiro” e símbolo de amor, solidariedade e devoção aos pobres. Seu pãozinho é tido como amuleto para ter sempre comida em casa. E suas festas fazem parte das tradicionais celebrações juninas em várias regiões do país. Foto: Imagem de Yanetzi Ramirez por Pixabay