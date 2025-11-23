Assine
overlay
Início Galeria

BH celebra a Festa de Cristo Rei e encerra o ano litúrgico com fé

Ramon Lisboa
  • A Arquidiocese organizou um Tríduo entre os dias 20 e 23 de novembro, com missas, reza do terço, vésperas e procissão com a Cruz do Jubileu da Esperança
    A Arquidiocese organizou um Tríduo entre os dias 20 e 23 de novembro, com missas, reza do terço, vésperas e procissão com a Cruz do Jubileu da Esperança Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Dom Walmor, em sua homilia, destacou a relevância atual da realeza de Cristo
    Dom Walmor, em sua homilia, destacou a relevância atual da realeza de Cristo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI
    A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • A solenidade teve como tema
    A solenidade teve como tema "Do Trono da Cruz nasce a nossa EsperanÃ§a" Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • A cerimônia foi dirigida pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo
    A cerimônia foi dirigida pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo
    Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo
    Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI
    A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Com a Festa de Cristo Rei, a Igreja Católica encerra seu ano litúrgico e inicia a preparação para o Advento, um período de espera pelo Natal
    Com a Festa de Cristo Rei, a Igreja Católica encerra seu ano litúrgico e inicia a preparação para o Advento, um período de espera pelo Natal Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay