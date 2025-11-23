BH celebra a Festa de Cristo Rei e encerra o ano litúrgico com fé

-
A Arquidiocese organizou um Tríduo entre os dias 20 e 23 de novembro, com missas, reza do terço, vésperas e procissão com a Cruz do Jubileu da Esperança Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Dom Walmor, em sua homilia, destacou a relevância atual da realeza de Cristo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
A solenidade teve como tema "Do Trono da Cruz nasce a nossa EsperanÃ§a" Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
-
A cerimônia foi dirigida pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Fiéis se reuniram, neste domingo, na Catedral Cristo Rei, para celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
-
A data carrega ainda um significado especial em 2025: são 100 anos desde que a festa foi instituída pelo Papa Pio XI Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Com a Festa de Cristo Rei, a Igreja Católica encerra seu ano litúrgico e inicia a preparação para o Advento, um período de espera pelo Natal Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press