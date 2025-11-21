Assine
PERIGO À VISTA

Chuvas impõem clima de medo a BH, agravado pelas desigualdades sociais

Temporada das águas eleva a apreensão na capital, assombrada pelo risco geológico. Fantasma avança com o aquecimento global, diz demógrafo

  • A líder comunitária da Vila Chaves, Geni Mendes, de 52 anos, afirma que a união entre as pessoas da comunidade é o mais importante em caso de desastres em decorrência da chuva.
    A líder comunitária da Vila Chaves, Geni Mendes, de 52 anos, afirma que a união entre as pessoas da comunidade é o mais importante em caso de desastres em decorrência da chuva. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • Fabiana da Silva, de 40 anos, convive com o medo de deslizamentos na Vila Chaves, em BH, há sete anos, mas não tem outra opção de moradia
    Fabiana da Silva, de 40 anos, convive com o medo de deslizamentos na Vila Chaves, em BH, há sete anos, mas não tem outra opção de moradia Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • Quase 390 mil pessoas moram em áreas de risco hidrometeorológico em Belo Horizonte
    Quase 390 mil pessoas moram em áreas de risco hidrometeorológico em Belo Horizonte Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • Moradores de áreas de risco em BH sentem medo da chuva.
    Moradores de áreas de risco em BH sentem medo da chuva. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • O pedreiro Luiz Carlos Leocadio, que vive com os dois filhos e o neto há 11 anos na Vila Chaves, já teve a casa atingida por deslizamentos.
    O pedreiro Luiz Carlos Leocadio, que vive com os dois filhos e o neto há 11 anos na Vila Chaves, já teve a casa atingida por deslizamentos. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • O IBGE considera áreas de risco aquelas sujeitas a ação de fenômenos e eventos naturais ou humanamente induzidos que podem ameaçar a integridade física, material e humana daqueles que habitam essas áreas.
    O IBGE considera áreas de risco aquelas sujeitas a ação de fenômenos e eventos naturais ou humanamente induzidos que podem ameaçar a integridade física, material e humana daqueles que habitam essas áreas. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • Áreas de risco em BH encontram-se, principalmente, nas regionais Norte, Nordeste, Leste e Centro-Sul, com maior índice de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, devido, em parte, à própria geografia da capital.
    Áreas de risco em BH encontram-se, principalmente, nas regionais Norte, Nordeste, Leste e Centro-Sul, com maior índice de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, devido, em parte, à própria geografia da capital. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
  • O perigo se multiplica nas parcelas de menor renda da população, agravado ainda pelas mudanças climáticas.
    O perigo se multiplica nas parcelas de menor renda da população, agravado ainda pelas mudanças climáticas. Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
